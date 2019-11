Tecnologia

di Simone Alvaro Segatori - 22/11/2019 14:56 | aggiornato 22/11/2019 14:57

Elon Musk ha presentato l'ultima fatica di casa Tesla: Cybertruck, il pickup elettrico che sembra provenire direttamente dai film di fantascienza. È però reale e già prenotabile, ma arriverà su strada solo nel 2022.

Non somiglia a niente di ciò che possiamo già aver visto. È così che Elon Musk ha presentato al mondo l'ultimo progetto targato Tesla: il Cybertuck.

Il nome per primo ci suggerisce un veicolo futuristico, di quelli che si vedono soltanto sullo schermo in pellicole come Terminator e Blade Runner, film quest'ultimo a cui Musk si è volutamente ispirato per il design del truck, insieme al Lotus Esprit di James Bond visto in La spia che mi amava.

Non è un veicolo militare, né spaziale, né tantomeno lo si può utilizzare per saltare da un piano temporale ad un altro. Cybertruck non somiglia certo ad un pickup tradizionale, ma è ciò che vuole essere, solo in una chiave completamente elettrica. Rispetto ai modelli classici, inoltre, il materiale con cui è costruito è altamente resistente alla corrosione e agli urti, ai colpi sferrati da un martello e addirittura agli spari, come dimostrato sul palco della presentazione.

Un esoscheletro quasi impenetrabile dotato di una superficie Ultra-Hard 30X in acciaio inossidabile laminato a freddo e vetri infrangibili, nonostante se ne sia rotto uno durante la dimostrazione dello show. Con i dovuti e necessari accorgimenti potrebbe però diventare la macchina ideale per affrontare l'apocalisse. O qualcosa di ancora più avanzato come la macchina con i fari drone creata da Audi.

Il cyber pickup sarà disponibile in tre diverse configurazioni: il modello base avrà autonomia di 320km, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e costerà intorno ai 39,900$; l'autonomia di quello medio arriverà sino a 420 km, mentre raggiungerà l'accelerazione 0-100 in meno di 4,5 secondi e avrà due motori elettrici per un costo di 49,900$; infine quello premium con tre motori elettrici con una sola carica potrà percorrere sino a 800 km, con accelerazione 0-100 in 2,9 secondi e il suo costo sarà di 69,900$.

Il Cybertruck ha un carico utile di oltre 2800 litri. Le prestazioni su strada sono notevoli tanto che risulta più veloce e potente di una qualsiasi altra macchina sportiva. Gli interni sono poi molto spaziosi, con sedili per sei persone e un cassone ampio e versatile per le più svariate esigenze.

Le diverse versioni di questa simil-Batmobile sono già disponibili per la prenotazione online sul sito Tesla, ma bisognerà aspettare fino al 2022 per entrarne in possesso. Per avere una migliore idea di ciò che sta per cambiare per sempre il mercato automobilistico date uno sguardo alla presentazione.