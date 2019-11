TV News

The Crown: Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta nella stagione 5 (forse)

di Mara Siviero - 22/11/2019 14:23 | aggiornato 22/11/2019 14:27

Imelda Staunton potrebbe essere l'erede designata per interpretare la Regine Elisabetta II in The Crown 5 e 6: tuttavia, non c'è ancora nulla di certo.

Sebbene Olivia Colman sia appena ascesa al trono di The Crown, sembra che possa essere rimpiazzata per la quinta stagione. Sembra, infatti, che Imelda Staunton - famosa ai più per aver interpretato sul grande schermo Dolores Umbridge nella saga di Harry Potter – sia il lizza per interpretare la Regina Elisabetta II nelle stagioni 5 e 6 della serie targata Netflix. La terza stagione è uscita da poco sulla piattaforma streaming e vede la Colman interpretare la regina più longeva del Regno Unito: in teoria, l’attrice premio Oscar per La favorita, dovrebbe terminare il suo lavoro per la serie dopo la quarta stagione, così come Claire Foy ha interpretato la regina, negli anni di gioventù, nelle prime due stagioni. In linea teorica, dunque, la Staunton dovrebbe vestire i panni di una regina dopo aver compiuto i suoi sessant'anni di età. Tuttavia, se questa notizia è stata data per certa dal Daily Mail, è anche vero che da Deadline arriva tutt’altra sinfonia: stando a quest’ultima testata, Netflix avrebbe annunciato con un comunicato che: Attualmente stiamo lavorando alla quarta stagione di The Crown ma non abbiamo commissionato ancora nessun’altra stagione, pertanto ogni notizia riguardo il cast rimane una pure speculazione. Dunque, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione, ma non vi è ancora nulla di ufficiale riguardo le successive. La terza stagione di The Crown si basa sulla narrazione degli eventi a partire dal 1963, coprendo di fatto gli anni che hanno visto emergere i Beatles e la vittoria dell’Inghilterra ai mondiali di calcio del 1966, mentre alcuni personaggi, come quello di Camilla Parker Bowles, cominceranno ad emergere proprio durante questa stagione. E voi, che ne pensate? Imelda Staunton potrebbe essere un'ottima Elisabetta II?