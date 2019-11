The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, Greg Berlanti lavorerà all'adattamento per HBO Max

TV News

di Laura Silvestri - 22/11/2019 16:13 | aggiornato 22/11/2019 16:14

Inarrestabile Berlanti: sarebbe infatti in produzione per HBO Max l'adattamento sotto forma di lungometraggio di The Gentleman's Guide to Vice and Virtue.

Il produttore dell'Arrowverse, dell'Archieverse, di You, e probabilmente un'altra dozzina delle vostre serie preferite (e non solo), Greg Berlanti, sta per imbarcarsi in un altro progetto, espressamente ideato per la piattaforma streaming HBO Max, per cui sta già realizzando altre due serie tv targate DC, Green Lantern e Strange Adventures.

Come riporta anche Deadline, si tratta di un lungometraggio basato sul best-seller del New York Times di Mackenzi Lee, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue.

Katherine Tegen Books/Harper Collins

Pubblicato nel 2017 da Katherine Tegen Books e Harper Collins, il romanzo della Lee ha già un sequel, The Lady’s Guide to Petticoats and Piracy, e altri due in programma, uno in uscita a Dicembre negli Stati Uniti, The Gentleman’s Guide to Getting Lucky, e un altro in lavorazione per il 2020, The Nobleman’s Guide to Scandal and Shipwrecks.

The Gentleman’s Guide to Vice and Virtue segue le vicende di Henry Montague, un Lord inglese bisessuale che intraprende un gran tour dell'Europa del diciottesimo secolo con il suo migliore amico, Percy, per cui prova anche sentimenti di altra natura. Ma la sua ultima avventura prima di stabilirsi e affermarsi come erede della proprietà di famiglia si trasformerà in una caccia all'uomo scaturita dalle conseguenze delle sue azioni avventate.

Matthew Barry (EastEnders, Le terrificanti avventure di Sabrina) dovrebbe scriverne la sceneggiatura, mentre Sarah Schechter e Michael McGrath rivestiranno, rispettivamente, il ruolo di produttrice e produttore esecutivo.

Sempre secondo Deadline, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue potrebbe essere uno dei quattro film appartenenti all'accordo tra la Berlanti Productions e il servizio streaming HBO Max. La prima di queste pellicole, UnPregnant, ha da poco terminato le riprese.