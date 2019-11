Curiosità

22/11/2019

Cercate un nuovo gioco da tavolo con cui divertirvi in compagnia di amici e parenti? Eccovene otto squisitamente pop tra quelli presentati a Lucca Comics & Games 2019.

Come dice il nome, Lucca Comics & Games non è solo fumetti. Non più.

Ormai da qualche anno, la più importante kermesse italiana delle nuvole parlanti ha infatti abbracciato la sua anima più pop e contemporanea, aggiungendo il suffisso "& Games" che rappresenta tanto la scena videoludica che quella dei giochi da tavolo.

Se per quanto riguarda i videogiochi in fiera è possibile provare con mano uscite future e attesissime (come successo con Marvel's Avengers), per i boardgame c'è anche la possibilità di acquistare in anteprima tantissime novità che arriveranno nei negozi nelle settimane successive.

Tra i tantissimi giochi da tavolo presentati a Lucca Comics & Games 2019 MondoFox ve ne consiglia otto, tutti dal gusto squisitamente pop, pronti per essere giocati nelle fredde sere d'inverno con amici e parenti.

Rick and Morty - 100 Giorni

Pendragon Game

Partiamo con il botto con Rick and Morty - 100 Giorni, il gioco da tavolo ispirato al folle cartoon di Adult Swim, edito in Italia da Pendragon Game Studio. Pensato per essere giocato da un minimo di 2 a un massimo di 4 persone, questo folle ma altamente strategico boardgame vi farà vestire i panni dei due protagonisti, catapultandovi in un viaggio incredibile e delirante nei luoghi più strani e bizzarri della galassia.

Utilizzando un sistema di gioco basato sull'attenta pianificazione delle proprie azioni, i giocatori dovranno pescare e giocare carte, muovere i personaggi sul vasto tabellone, esplorare realtà parallele e accumulare risorse. Il tutto con lo scopo di accumulare punti vittoria, ottenibili chiudendo quanti più portali dimensionali possibili e sconfiggendo così i Rick e Morty alternativi.

Le partite durano circa un'ora e vi assicuriamo che, se siete fan dello show, il divertimento è veramente tantissimo!

Disney Villainous

Ravensburger

Di questo gioco su MondoFox ve ne abbiamo parlato tantissimo ai tempi della sua release americana e non possiamo che consigliarvelo nuovamente ora che è finalmente uscito anche in Italia, edito da Ravensburger. Protagonisti di Disney Villainous sono ovviamente i cattivi dell'Universo Disney, da Malefica a Capitan Uncino fino a Jafar, che sarete chiamati a impersonare con lo scopo di raggiungere prima degli altri il vostro malvagio obiettivo.

Ogni giocatore ha a disposizione: una pedina del personaggio; una plancia di gioco, raffigurante i principali luoghi del proprio Reame; e due mazzi di carte. Il primo presenta carte di tipo Villain, utili a potenziare le proprie forze e raggiungere la vittoria, mentre l'altro presenta carte di tipo Destino, imprescindibili per ostacolare i piani degli avversari scagliandogli contro le odiate Forze del Bene.

Al tavolo si possono unire da 2 a 6 giocatori, per partite che hanno una durata media che oscilla tra i quarta minuti all'ora e mezza. Se siete fan della Disney (e dei suoi cattivi), non potete lasciarvelo sfuggire!

Squillo City

Studio Supernova

Anche quest'anno il sodalizio tra Lucca Comics & Games e Immanuel Casto ha portato buone nuove agli amanti dei giochi da tavolo. Il cantante ha infatti scelto ancora una volta la kermesse toscana per presentare al pubblico le sue nuove creazioni in ambito boardgame, tipologia di cui è da sempre un grande appassionato.

Dopo aver portato le sue "squillo" in giro per il mondo, il tempo e lo spazio, Immanuel ha finalmente dedicato un vero e proprio gioco da tavolo alla sua più celebre creatura, con tanto di tabellone e segnalini. Squillo City evolve il concetto alla base di Squillo dando vita a una città, Milangeles, in cui cinque fazioni di escort e prostitute si sfidano a colpi di stereotipi culturali e humor nero.

Pensato per 2-5 giocatori, con partite dalla durata media di 45 minuti, questo spregiudicato e dissacrante boardgame per adulti (ricordiamo che è vietato ai minori di 18 anni) è perfetto per quelle serate tra amici in cui tutto è concesso pur di vincere la partita.

Abra Kazam!

MS Edizioni

Da un gioco per adulti passiamo a un gioco pensato tanto per piccoli quanto per i grandi, soprattutto se fan di Harry Potter!

Distribuito da MS Edizioni, Abra Kazam! è infatti un party game a tema magico, in cui ogni giocatore è chiamato a prendere possesso della bacchetta di legno contenuta nella confezione e lanciare incantesimi imitando i movimenti presenti sulle apposite carte. L'avversario che per primo riconosce l’incantesimo che state usando vince la carta, ma dovrà convivere per un po' di tempo con il suo bizzarro effetto (trasformarsi in un animale, giocare con la bacchetta sotto il braccio, etc). La partita si vince indovinando e resistendo a 5 magie.

Pensato per 3-8 giocatori, Abra Kazam! è un gioco da tavolo pratico, divertente e veloce, perfetto per allietare un aperitivo tra fan di J. K. Rowling e che vi farà provare il brivido di essere un perfetto maghetto di Hogwarts.

Marvel Champions

Asmodee

Per gli amanti dell'universo della Casa delle Idee, a Lucca Comics & Games 2019 Asmodee ha presentato in anteprima Marvel Champions, un gioco di carte semicollezionabile che vi vedrà vestire i panni di supereroi quali Iron Man, Capitan Marvel, She-Hulk, Spider-Man e Pantera Nera. Ogni partita, della durata media di un'ora, vede da 2 a 4 giocatori impiegati a costruirsi il proprio mazzo tematico al fine di affrontare in modalità cooperativa i supercattivi Rhino, Klaw e Ultron, desiderosi di mettere sottosopra la città o addirittura distruggere il mondo per come lo conosciamo.

Sfruttando le carte selezionate, ogni partecipante avrà modo di richiamare a sé potenti alleati, utilizzare incredibili superpoteri oppure sfruttare tecniche e oggetti decisamente fuori dal comune. Di turno in turno è inoltre possibile scegliere se vestire i panni della versione eroica del proprio personaggio, oppure se privilegiare un basso profilo ricorrendo alla sua identità (più o meno) segreta.

Se per adesso è disponibile solo il corposo set base, nei prossimi mesi dovrebbero arrivare sugli scaffali espansioni che vi permetteranno di giocare nei panni di Capitan America e di trovarvi faccia a faccia con Green Goblin.

FunkoVerse

Funko

Dallo scaffale alla tavola, a Lucca Comics & Games 2019 le vinyl figure targate Funko sono diventate parte di un nuovissimo gioco da tavola. FunkoVerse è infatti un boardgame di strategia che vede la collisione di molti degli universi di cui sono stati prodotti i Funko Pop! nel corso degli anni, come a esempio quelli di Batman e di Harry Potter.

Ogni set base include quattro mini-Funko, ognuno con le proprie caratteristiche e specialità, e una plancia di gioco che permette di affrontare due differenti scenari (a esempio di quello Harry Potter troviamo Diagon Alley e la Stanza delle necessità). Per vincere le partite, della durata media di un'ora, bisogna ottenere un certo numero di gemme/punti, ottenibili svolgendo una serie di azioni come sfidare un personaggio avversario o utilizzare una certa abilità.

Oltre ai due set base di Batman e di Harry Potter sono già disponibili alcuni box di espansione, contenenti due mini-Funko e due nuove aree di gioco. Quest'ultimi vedono l'entrata in scena anche degli universi di Cuori senza età e Rick and Morty.

Munchkin - Warhammer 40k

Raven

Di Munchkin ve ne abbiamo già parlato tantissime volte (abbiamo anche intervistato il suo disegnatore!), essendo uno dei giochi di carte non collezionabili più apprezzati e giocati in tutto il mondo.

Dopo aver visto decine di varianti della scatola base ambientate in ere e tempi diversi, dal mondo dei supereroi a quello degli zombie, a Lucca Comics 2019 Raven ha presentato in anteprima ai fan l'attesissima versione Munchkin - Warhammer 40k, ambientata nel fantascientifico e cupo futuro dei celebri giochi della Games Workshop. Le 168 nuove carte vi vedranno aprire porte e cercare tesori nei panni dei valorosi Ultramarine, degli spaventosi Necron, degli Aldeari ma anche degli orrorifici Tiranidi. Il tutto, come sempre, condito dalla tagliente ironia dei disegni di John Kovalic!

Perfetto sia come gioco base che come espansione da mischiare agli altri titoli della serie, questo nuovo capitolo di Munchkin è consigliato per 3-6 giocatori, con partite che, a seconda dei partecipanti, vanno dall'una alle due ore.

Nosedive - Il gioco di Black Mirror

Asmodee

Concludiamo questa carrellata di boardgame presentati in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 con un'altra novità targata Asmodee, ovvero Nosedive, particolarissimo gioco da tavolo ispirato all'omonimo episodio di Black Mirror.

Come succede nella serie TV culto di Netflix, anche qui la tecnologia ricopre un ruolo centrale, con un App per cellulare da scaricare che farà da guida (e conteggio punti) durante le partite, a cui possono partecipare da 3 a 6 giocatori. Scopo del gioco è quello di riuscire ad avere una vita "perfetta", traguardo raggiungibile raccogliendo carte Lifestyle ed evitando qualsiasi valutazione negativa al proprio Social Score. Esso si basa su quanto gli altri giocatori apprezzino le esperienze che avete loro assegnato tramite l'App, quindi occhio a non commettere mosse che potrebbe rovinare la vostra reputazione!

Nosedive è senz'altro un gioco innovativo e fuori dagli schemi, in grado di creare reale competizione tra i partecipanti facendoli nel mentre anche ragione su quanto e come internet e i social possono condizionare le nostre vite. Da provare.