di Pasquale Oliva - 23/11/2019 13:01 | aggiornato 23/11/2019 13:06

E siamo già a tre villain per The Batman, prossimo cinecomic sul Cavaliere Oscuro. Dopo Enigmista e Pinguino è il turno di Carmine Falcone, che avrà il volto di John Turturro. L'annuncio del regista Matt Reeves.

Il regista Matt Reeves ha trovato un modo molto originale per svelare gradualmente il cast del suo atteso The Batman, previsto per giugno 2021: un post su Twitter. La notizia dell'ultima ora riguarda il più pericoloso boss mafioso dell'universo DC e uno dei più noti nemici del Cavaliere Oscuro. Parliamo di Carmine Falcone, che nel cinecomic avrà il volto di John Turturro.

Per Turturro si tratta delle prima esperienza in un film tratto dagli albi a fumetti, che siano Marvel Comics o DC Comics, ma non è di certo la prima in un franchise di un certo spessore (è l'agente Simmons nella saga di Transformers di Michael Bay). Turturro dunque vestirà i panni di Carmine Falcone: originario della Sicilia (anche Turturro ha origini italiane), è il simbolo della criminalità nella città di Gotham, talmente potente da porre sotto il suo controllo le famiglie dei Maroni e Zucco.

Per l'annuncio, Reeves ha scelto una sequenza tratta da Il Grande Lebowski (1998) in cui Turturro interpreta l'indimenticabile Jesus Quintana, protagonista poi di 'Jesus Rolls - Quintana è tornato!' (2019).

Per il ruolo di Falcone, John Turturro raccoglie l'eredità di Tom Wilkinson (Batman Begins di Cristopher Nolan) e John Doman (Gotham).

HD Warner Bros. / FOX / DC Carmine Falcone prima di Turturro: Tom Wilkinson (sinistra) e John Doman (destra)

Il cast del cinecomic che Warner Bros. ha affidato a Matt Reeves è ormai quasi al completo. Dopo il non memorabile Ben Affleck (Batman v. Superman e Justice League), il costume del Giustiziere Mascherato lo indosserà Robert Pattinson. L'attore che deve la sua fama alla saga di Twilight condividerà il set con Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), Colin Farrell (Pinguino) e Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

The Batman arriverà nelle sale cinematografiche il 25 giugno del 2021. Cosa ne pensate del cast annunciato finora?