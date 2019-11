Tecnologia

24/11/2019

Gli auricolari Bluetooth House of Marley Liberate Air sono eco-friendly, curati nel design e offrono una discreta esperienza d'ascolto. Ecco la recensione.

Il tema ambientale, nella nostra società, è sempre più di primo piano. Si cerca di impattare il meno possibile sul pianeta e praticamente ogni prodotto in commercio ha una sua controparte eco-friendly, che di solito si traduce in qualche soldo in più sborsato a fronte della (piacevole) sensazione di aver fatto qualcosa di buono per l'ambiente.

Nel caso dei gadget tecnologici, il più delle volte siamo lasciati un po' all'oscuro riguardo a queste tematiche: un po' perché in gioco ci sono flussi di capitali di grossa entità, un po' perché non è così semplice produrre i nostri amati device senza sfruttare le risorse della Terra (o inquinare in fase di smaltimento) e un po' perché, a livello industriale, essere ecologici costa e non poco.

Ogni tanto, però, escono sul mercato dei prodotti che puntano tantissimo sul loro essere "green" senza scendere a compromessi quanto a qualità. È il caso degli auricolari wireless Bluetooth Liberate Air a marchio House of Marley, oggetto della recensione di seguito.

Se vi state chiedendo se il brand possieda qualche legame con Bob Marley, la risposta è sì. House of Marley è un marchio della famiglia Marley che produce diversi prodotti audio, seguendo proprio la filosofia del celebre artista reggae: amore universale verso musica, natura e pianeta prima di tutto.

Se da un punto di vista costruttivo sono sicuramente virtuose, dal punto di vista dell'esperienza d'uso come se la cavano? Scopriamolo.

Aspetto esteriore e design

Nella confezione troviamo i due auricolari (con 3 inserti in gomma intercambiabili), il case che funziona anche da caricatore e un cortissimo cavo USB-C/USB.

Il case si apre a conchiglia ed è realizzato in plastica e altri materiali riciclati. La parte superiore è ricoperta di un tessuto, ricavato sempre da PET riciclato, con dettagli in gomma e alluminio: il logo del brand è proprio di quest'ultimo materiale e funziona anche da chiusura magnetica per la custodia.

Sul retro, troviamo la porta USB-C per la ricarica e il tasto multifunzione per resettare la memoria degli auricolari o per effettuare il pairing con nuovi device non connessi in precedenza. Frontalmente troviamo 4 LED che indicano lo stato della batteria del case.

Aprendolo, troviamo gli auricolari nei rispettivi alloggiamenti, che dispongono anche di un aggancio magnetico per essere certi che il prodotto entri in ricarica una volta riposto nel case.

Impossibile non notare la presenza del bambù, sia sul lato esterno degli auricolari che all'interno del case: è una scelta di certo non usuale che, però, risulta pulita e gradevole, comunicando allo stesso tempo l'approccio eco-friendly del brand.

Le parti in silicone degli auricolari - fra cui il driver che si infila nell'orecchio - sono anch'esse da riciclo e, al tatto, offrono una bella sensazione di solidità e durevolezza.

Su ogni auricolare è presente un piccolo LED che segnala livello di carica, pairing in corso e altri stati del prodotto.

HD House of Marley

I vari inserti in gomma vi permetteranno di adattare il prodotto alle vostre esigenze "fisiche", anche se in caso di esercizio fisico intenso non è sicuro al 100% che le Liberate Air stiano al loro posto. Va segnalato che sono anche certficate IPX4, ovvero resistenti all'umidità e sudore: questo non significa che si possano indossare sott'acqua o si possano risciacquare sotto acqua corrente (né ci potrete fare la doccia, dopo la vostra sessione di training quotidiana).

Funzionalità e batteria

Le Liberate Air dispongono di un sistema touch sull'alloggiamento esterno in bambù, adeguatamente concavo, che al tap permette di attivare diverse funzionalità dei device a cui si è connessi: con doppi e tripli tap si potrà comandare il playback musicale, attivare il proprio assistente vocale (Siri o Google Assistant), rispondere o rifiutare chiamate.

Nel caso di utilizzo in modalità mono, questi controlli vengono trasferiti all'unico auricolare attivo.

Il processo di pairing è piuttosto semplice anche se presenta un passaggio in più che, oggi come oggi, appare quantomeno bizzarro. Dopo aver connesso uno dei due auricolari, infatti, si riceverà la richiesta di connessione da parte dell'altro auricolare: di fatto, il nostro device tenterà di connettersi singolarmente con le due Liberate Air e questo, purtroppo, porterà a casi in cui solo uno dei due auricolari è connesso e saranno richiesti diversi tentativi di accoppiamento per arrivare al risultato sperato.

Non è il massimo, quanto a comodità e stabilità del flusso audio.

Devo menzionare anche che, dopo averle utilizzate per diversi giorni con un tablet specifico, all'improvviso uno dei due auricolari si è scollegato e non c'è più stato verso di ristabilire la connessione. Nemmeno con reset di memoria e svariati tentativi di pairing da zero, il che è risultato in una certa frustrazione da parte di chi vi scrive.

A livello di batteria, la performance è in linea con quanto dichiarato dal produttore, ovvero 9 ore di durata della batteria degli auricolari e 2,5 cicli di ricarica aggiuntivi dati dalla custodia pari a 23 ore, per un

totale di 32 ore. Niente male davvero, se si considera che il case è piuttosto ridotto e quindi di facile trasporto in mobilità.

HD House of Marley

Suono

Le Liberate Air offrono un'esperienza sonora di discreto livello, con un marcato accento sulle basse frequenze. Questo boost è particolarmente gradevole, ad esempio, quando si ascolta musica durante la palestra o durante allenamenti sportivi. La profondità delle basse piacerà anche a chi ama questo tipo di equalizzazione, in senso generale.

Anche alcune frequenze alte e medio-alte tendono a ricevere un certo potenziamento: le chitarre più squillanti e le percussioni - per lo più piatti e charleston delle batterie - sono particolarmente definite e presenti.

Gli audiofili, o chiunque preferisca un ascolto "neutro" dove i driver non influiscano - o lo facciano il meno possibile - sulle intenzioni di chi ha inciso la musica in studio, probabilmente non apprezzeranno questo groove e il calore delle Liberate Air.

A livello di isolamento acustico, molto dipende dagli inserti in silicone più adatti al vostro padiglione auricolare, ma non si è mai totalmente immersi nella musica con ogni rumore cancellato. Questo è comodo in situazioni di mobilità e un po' meno comodo durante ascolti casalinghi, soprattutto se si sta guardando un film o una serie dove i dialoghi sono l'aspetto più importante.

Il microfono integrato, infine, è leggermente sopra la media quanto a chiarezza: sia le telefonate che la registrazione di memo vocali risultano davvero ben definite.

Verdetto

Gli auricolari Bluetooth House of Marley Liberate Air sono particolarmente curati, a livello di materiali e design, e la loro natura eco-friendly a tutto tondo è sicuramente da lodare.

Ma valgono il loro prezzo, che si aggira intorno ai 150 euro?

Se vi sta a cuore il futuro - e presente - del pianeta, preferite un'equalizzazione che prediliga i bassi profondi e amate allenarvi a ritmo di musica, allora l'acquisto è sicuramente consigliato.

House of Marley

Se invece cercato un prodotto più bilanciato e che, magari, sia un po' più stabile quanto a connettività, farete meglio a cercare altrove (ma perderete qualcosa a livello di karma, sappiatelo).