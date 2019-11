CuriositàCinema

di Paola Maria Farina - 25/11/2019 14:13 | aggiornato 25/11/2019 14:17

Dal 21 novembre, per tutta la stagione teatrale 2019/2020, va in scena per la prima volta a Milano il musical Charlie e La Fabbrica di Cioccolato ispirato al romanzo di Roald Dahl. Ed è uno show dolcissimo.

La storia firmata da Roald Dahl, divenuta sul grande schermo l’iconico film del 2005 con un indimenticabile Johnny Depp, approda in Italia per la prima volta come musical. Dal 21 novembre, infatti, è in scena alla Fabbrica del Vapore di Milano lo show Charlie e La Fabbrica di Cioccolato per la regia di Federico Bellone.

L’avventura immaginifica di Willy Wonka e del piccolo Charlie Bucket promette di incantare il pubblico con un racconto senza tempo incentrato sul potere del sogno. Ambientata negli Stati Uniti, la storia potrebbe svolgersi ovunque e la famigerata fabbrica diventa un luogo – non luogo un po’ strampalato, un po’ crudele, assai surreale ma di certo divertentissimo.

Per la prima volta allestita in sala teatrale, la Cattedrale milanese di via Procaccini proietta in un mondo senza precise coordinate spaziali o temporali in cui il cast per oltre due ore si divide fra recitazione, canto e ballo. Consigliato dagli zero ai 99 anni, il musical Charlie e La Fabbrica di Cioccolato vede coinvolta un’intera orchestra di diciotto musicista che suonano dal vivo sotto la direzione del maestro Giovanni Maria Lori.

HD PhotoJù Giulia Marangoni via Ufficio Stampa PeD

Il musical milanese è la versione italiana del successo di Sam Mendes (regista dei recenti capitoli cinematografici di James Bond) e il suo debutto londinese risale al 2013 rimanendo in cartellone per poco meno di quattro anni prima di trasferirsi oltreoceano a New York. Su libretto di David Greig, lo spettacolo vanta canzoni firmate da Marc Shaiman e Scott Wittman (Sister Act e Hairspray), Leslie Bricusse e Anthony Newley.

Tutti gli attori sul palco meriterebbero di essere citati per nome, ma ci limiteremo ai personaggi principali, a partire da Willy Wonka interpretato con finezza di dettagli e spirito da Christian Ginepro mentre per il giovanissimo Charlie si alternano tre piccoli attori (Gregorio Cattaneo, Alberto Salve e Alessandro Notari).

HD PhotoJù Giulia Marangoni via Ufficio Stampa PeD

Ad addolcire , infine, il musical c’è il tocco del Re del cioccolato Ernst Knam, coinvolto una serie di iniziative come la realizzazione di alcune statue dedicate ad alcuni momenti dello spettacolo e torte celebrative. Non avere l’acquolina in bocca è praticamente impossibile.

Biglietti e prevendite

I biglietti dello show, in programma fino al 31 gennaio 2020, sono acquistabili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Di seguito i dettagli sulle tipologie di biglietto disponibili:

Golden Ticket (1 biglietto Best Seat settore giallo, visita guidata del palcoscenico e del backstage, borsa personalizzata esclusiva dello spettacolo, incontro con i protagonisti)

Ridotto Family Pack 3 (2 adulti + 1 under 12)

Ridotto Family Pack 4 (2 adulti + 2 under 12)

Ridotto Family Pack 5 (2 adulti + 3 under 12)

I costi variano da 49 euro (44 euro ridotto) a 96 euro (Golden Ticket).