David Tennant diventa il serial killer Dennis Nilsen in una nuova serie

TV News

di Rina Zamarra - 25/11/2019 11:33 | aggiornato 25/11/2019 11:37

David Tennant sta per iniziare le riprese di una nuova serie in cui vestirà i panni del serial killer Dennis Nilsen, autore di 12 omicidi alla fine degli anni '70.

1 condivisione

David Tennant si è letteralmente trasformato nel serial killer Dennis Nilsen, accusato di 12 omicidi commessi tra il 1978 e il 1983.

L’attore di Doctor Who, Broadchurch e Good Omens sarà il protagonista di una nuova serie per l’Indipendent Television (ITV) britannica intitolata Des. Il titolo non è casuale, perché si tratta del soprannome del serial killer che ha terrorizzato Londra alla fine degli anni ’70.

In rete circola già la prima immagine di David Tennant nel nuovo ruolo e la somiglianza con i modi di Dennis Nilsen, di cui potete vedere una seconda foto in copertina a questo articolo, è notevole.

"I'm an acting chameleon ffs" - David Tennant.

Yes, you are sir. And I'm terrified. pic.twitter.com/dues21Wmpv — anna ✪ || check pinned tweet (@doctinytardis) November 22, 2019

La serie inizia proprio con l’arresto dell’uomo, che uccideva sempre con lo stesso modus operandi. Le sue vittime erano giovani gay che incontrava nei bar e portava a casa sua, dove li stordiva per poi strangolarli. In seguito, teneva i cadaveri in casa come dei compagni e si liberava dei corpi fatti a pezzi gettandoli nello scarico. Fu lui stesso a provocare il suo arresto dopo aver chiamato degli idraulici per un problema di intasamento delle tubature.

Ovviamente, gli operai scoprirono il reale problema e chiamarono la polizia. Tutta la storia di Nilsen è contenuta nel libro Killing for Company di Brian Masters, che l'autore ha scritto con la collaborazione di Nilsen stesso. E la serie è tratta proprio al libro di Masters, scrittore inglese noto per le sue biografie di serial killer.

Arrow

Oltre a David Tennant, il cast include anche Daniel Mays (Good Omens e Line of Duty) nei panni dell’ispettore incaricato di indagare sul caso e Jason Watkins (The Crown) nei panni di Brian Masters.

La serie è scritta da Luke Neal e si incentrerà sull’impatto prodotto dai crimini di Nilsen su tutte le persone coinvolte, dalla polizia ai familiari delle vittime. A parlare della trama è stata la produttrice esecutiva Kim Varvell:

I crimini di Nilsen hanno scioccato la nazione agli inizi degli anni ’80. La nostra serie si concentra sull’impatto emotivo prodotto da quei terribili omicidi, sia sulle persone entrate in contatto con Nilsen stesso che sulle famiglie delle vittime.

Attualmente, la serie è ancora in fase di sviluppo. Secondo i rumor, le riprese stanno per iniziare e probabilmente gli episodi saranno pronti per la visione nel 2020.