Detroit Become Human arriva a dicembre su PC, solo via Epic Games Store

25/11/2019

L'ultimo videogame narrativo di David Cage e della sua Quantic Dream si prepara a debuttare su personal computer in tempo per Natale.

I videogiochi narrativi di David Cage puoi detestarli o amarli alla follia. Senza mezze opinioni. Lo sanno bene i giocatori PlayStation 4, che negli anni hanno potuto scegliere le sorti dei personaggi coinvolti in Heavy Rain, Beyond Two Souls e, più di recente, in Detroit Become Human.

E da qualche tempo stanno imparando a scoprirlo pure gli utenti PC. Tramite Epic Games Store, la software house francese Quantic Dream ha infatti reso disponibili le sue produzioni anche su personal computer, con l'avventura ambientata nella Detroit futuristica - e futuribile! - del 2038 pronta a seguire a ruota. Con il trailer a risoluzione 4K visibile poco più sotto, è stato infatti annunciato che il gioco debutterà nel negozio della compagnia di Fortinte il prossimo 12 dicembre.

Potremo allora (ri)vivere le vicende che coinvolgono tre diversi androidi - Marcus, Kara e Connor - giusto in tempo per Natale. Questa la sinossi ufficiale di Detroit Become Human diramata con il filmato:

Detroit 2038. La tecnologia ha fatto passi da gigante e gli androidi dalle sembianze umane sono ovunque. Parlano, si muovono e si comportano come esseri umani, ma non sono che macchine al loro servizio. Gioca con tre androidi diversi e osserva il mondo in preda al caos (forse il nostro futuro) attraverso i loro occhi. Le tue decisioni avranno un forte impatto sull'intensa trama del gioco. Ti troverai di fronte a dilemmi morali e dovrai decidere chi vive e chi muore. Con migliaia di scelte e decine di finali a disposizione, in che modo cambierai il futuro di Detroit e il destino dell'umanità?

Non solo, a seguire trovate i requisiti di sistema minimi e consigliati per godervi al meglio l'esperienza sul vostro PC.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 7-64 bits

Processor: i5-2400 @ 3.4GHz o equivalente

Memory: 4GB RAM

Graphics: nVidia GTX 660 o equivalente

VRAM: 2GB

Graphics API: Vulkan

Requisiti Consigliati:

OS: Windows 10-64 bits

Processor: I7-2700K o equivalente

Memory: 12GB RAM

Graphics: nVidia GTX 1080 o equivalente

VRAM: 8GB

Graphics API: Vulkan

Voi avete già giocato a Detroit Become Human su PS4? Oppure contate di recuperarlo su PC?