25/11/2019

Grandi remake, inedite storie d’amore, commedie brillanti: il 2020 è pronto ad accoglierci con tanti film romantici per scaldare i cuori e accendere i sogni.

Struggenti storie d’amore, polpettoni sentimentali, drammi romantici: il 2020 ci aspetta al cinema con tante nuove (o vecchie) storie.

Dai pattini sul ghiaccio al remake della storia di Emma Woodhouse, le possibilità sono diverse e gli spettatori possono lasciarsi andare a tanti sogni romantici sul grande e piccolo schermo con il ventaglio di novità previste per l’anno in arrivo.

Ecco una selezione di titoli da non perdere.

To All the Boys: P.S. I Still Love You – 12 febbraio 2020

To All the Boys: P.S. I Still Love You è una teen comedy in arrivo, tratta dal romanzo P.S. I Still Love You.

La pellicola è un sequel di To All the Boys I've Loved Before e dovrebbe approdare su Netflix a febbraio.

In questa commedia romantica vedremo la storia tra Lara Jean e Peter nel momento in cui è diventata ufficiale, ma a scompigliare le carte entra in gioco un nuovo destinatario di una delle lettere d'amore di Lara Jean.

Nel cast troveremo Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart.

The photograph – 14 febbraio 2020 (sale americane)

The photograph è un film in arrivo a San Valentino nelle sale americane. Diretto dalla canadese Stella Meghie, che figura anche come produttrice esecutiva, racconta di diverse storie d’amore intrecciate e ambientate su piani temporali diversi, legate dalla presenza della fotografia come mezzo per imprimere il presente sentimentale nel tempo.

Nel cast troveremo Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti, Kelvin Harrison Jr., Courtney B. Vance e Kenneth Kynt Bryan.

What About Love - 14 febbraio 2020 (sale americane)

Scritto e diretto da Klaus Menzel, il film schiera Sharon Stone e Andy Garcia.

HD Getty Images Sharon Stone sarà la protagonista del film romantico

La storia parla di una giovane coppia che cambierà per sempre la vita dei propri genitori, che s’ispireranno al loro entusiasmo per ritrovare l’amore anche in età matura.

Il film uscirà a San Valentino nelle sale americane, in linea con l’atmosfera romantica e zuccherosa della festa.

Emma – 21 febbraio 2020 (Stati Uniti), 28 febbraio 2020 (Regno Unito)

Emma è un nuovo adattamento britannico del famoso romanzo omonimo di Jane Austen.

La pellicola è diretta da Autumn de Wilde ed è interpretata da Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn e Mia Goth.

Il film arriverà negli Stati Uniti il 21 febbraio 2020, e nel Regno Unito il 28 febbraio 2020, distribuito da Focus Features.

La trama è nota: Emma Woodhouse è una ricca ventunenne nubile che si diverte a combinare matrimoni, senza rendersi conto che l’amore è accanto a lei. Amorevole e gentile, pecca di un solo difetto: la superbia.

After We Collided - Primavera 2020

È in arrivo anche il sequel di After, film che ha riscosso un grande successo nelle sale. Tratto dal romanzo di Anna Todd Un cuore in mille pezzi, il secondo capitolo della saga letteraria, il progetto è in lavorazione e potrebbe uscire nelle sale americane già nella primavera 2020.

HD Aviron Pictures La storia continua

La saga è nata inizialmente con una fan-fiction su Harry Styles e il clamoroso riscontro sul pubblico ha fatto sì che fosse messo subito in cantiere un secondo capitolo.

The Lovebirds - 3 aprile 2020 (sale americane)

The Lovebirds è una commedia romantica diretta da Michael Showalter con una sceneggiatura di Aaron Abrams, Brendan Gall e Martin Gero.

Distribuito da 20th Century Fox e in arrivo il 3 aprile 2020 nelle sale americane, il film parla di una coppia sull’orlo della rottura che si troverà coinvolta in un misterioso omicidio.

Mentre si avvicinano alla risoluzione del caso, si mettono in discussione e cercano di capire se la loro unione è salvabile.

Il cast schiera Kumail Nanjiani, Issa Rae, Anna Camp, Kelly Murtagh, Moses Storm e Betsy Borrego.

Dil Bechara – 8 maggio 2020 (sale americane)

Dil Bechara è una commedia romantica indiana, in arrivo la prossima primavera, e un film di genere coming of age.

Prodotto da Fox Star Studios e diretto da Mukesh Chhabra, è il remake indiano di Colpa delle stelle (2014). La storia parla dell’incontro romantico tra due adolescenti malati di tumore, che capiscono di dover vivere la loro vita giorno per giorno, con entusiasmo.

20th Century Fox Colpa delle stelle in salsa indiana

A interpretare i ruoli principali troveremo Sushant Singh Rajput e Sanjana Sanghi, nei ruoli che furono di Ansel Elgort e Shailene Woodley.

Sadak 2 – 10 luglio 2020 (sale americane)

Sadak 2 è un film indiano diretto e prodotto da Mahesh Bhatt. Si tratta del sequel di un film del 1991, Sadak, e il cast presenta Sanjay Dutt, Alia Bhatt, Pooja Bhatt e Aditya Roy Kapur.

La storia parla di Ravi, un uomo in depressione aiutato dall’incontro con una giovane donna e un uomo pronto a smascherare un falso guru.

HD Fox Star Studios In arrivo il sequel di Sadak

Sanjay Dutt interpreta il ruolo di Ravi, affiancato da Alia Bhatt.

Ammonite

Ammonite, una storia d’amore arcobaleno con Kate Winslet e Saoirse Ronan, dovrebbe uscire al cinema nel corso dell’anno.

La storia è ambientata nell'Inghilterra del 1800, dove una ricercatrice di fossili, Mary Anning, mentre è al lavoro è gentilmente obbligata da un ricco turista a prendersi cura di sua moglie Charlotte. Inizialmente Mary Anning si sente disturbata da quella compagnia, ma poi le due donne si avvicinano sempre di più.

West Side Story – 18 dicembre 2020 (sale americane)

È in arrivo anche un remake del famoso film del 1961. West Side Story uscirà il 18 dicembre 2020 nelle sale americane e sarà diretto e prodotto da Steven Spielberg.

Ansel Elgort e Rachel Zegler sono gli interpreti principali del film, tratto dal musical omonimo di Broadway scritto da Arthur Laurents, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim.

Prodotto da Amblin Entertainment, West Side Story sarà distribuito da 20th Century Fox.

HD 20th Century Fox - Empire La prima immagine del nuovo West Side Story

La trama è nota: nella New York anni ’50 due ragazzi s’innamorano nonostante le faide tra le loro gang, rivali.

The French Dispatch – 31 dicembre 2020 (sale americane)

Il nuovo film di Wes Anderson, distribuito da Fox Searchlight Pictures, schiera il Premio Oscar Frances McDormand nel ruolo principale. La pellicola è stata descritta come una “lettera d’amore ai giornalisti di un giornale americano fermi in un avanposto di guerra in un’immaginaria cittadina francese del XX secolo”.

Getty Images Frances McDormand è la protagonista del film

Accanto alla McDormand figura un cast stellare, che comprende Bill Murray, Jeffrey Wright, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Saoirse Ronan e Kate Winslet. Le riprese si sono svolte da novembre 2019 a marzo 2019 nella cittadina di Angoulême, nel sud-ovest della Francia.

The Silver Skates

The Silver Skates è un dramma romantico russo diretto da Michael Lockshin. La storia è ambientata nel 1889 durante il Natale di San Pietroburgo. Matvey, giovane padre e figlio di un povero lampionaio, s’innamora sui pattini sul ghiaccio dell’aristocratica Alice. Da allora, i due amanti seguiranno insieme i loro sogni, in primis quello di poter stare insieme. I ruoli principali saranno interpretati da Fedor Fedotov e Sofia Priss. Le riprese si sono svolte a San Pietroburgo da gennaio a maggio 2019.

Il film verrà rilasciato in Russia nel corso del 2020. Non c’è ancora una data sicura.

Chemical Hearts

Chemical Hearts è una dramedy romantica americana scritta e diretta da Richard Tanne, con Austin Abrams e Lili Reinhart nei ruoli principali. Nel cast troviamo anche Sarah Jones e Bruce Altman. La storia parla di una studentessa del liceo, Grace Town, appena trasferita in città, che trova un inaspettato amore romantico quando inizia a lavorare nel giornale della scuola.

Lui è Henry Page, ha 17 anni e non si è mai innamorato in vita sua.

HD Getty Images Lili Reinhart sarà in Chemical Hearts

Il film è prodotto da Amazon Prime Video e non c’è ancora una data certa di rilascio.

Stargirl

Stargirl è un teen drama romantico in arrivo nel 2020 sulla piattaforma Disney+. La storia è tratta dal romanzo del 2000 di Jerry Spinelli e parla dei turbamenti dell’adolescenza, periodo in cui tanti ragazzi sono alla ricerca della propria identità, oscillando tra conformismo e individualismo.

Getty Images Grace VanderWaal nel ruolo da protagonista

Diretto da Julia Hart, il film schiera Grace VanderWaal, Graham Verchere, Giancarlo Esposito, Karan Brar, Darby Stanchfield e Maximiliano Hernández. La storia parla di Leo Borlock, un ragazzo che alla Mica High School in Arizona conosce una ragazza particolare.

