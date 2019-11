Frozen 2 esce il 27 novembre in Italia (ma nel mondo è già da record!)

CinemaAnimazione

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle arriverà nei cinema italiani il 27 novembre ma nel resto del mondo ha già fatto registrare incassi record al botteghino.

È un debutto incredibile quello che ha fatto registrare Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle nel primo weekend di apertura negli Stati Uniti, dove è riuscito ad incassare circa 127 milioni di dollari, miglior esordio di sempre per un film d'animazione nel mese di novembre.

Inoltre nel resto del mondo l'attesissimo sequel Disney ha guadagnato più di 223 milioni per un incasso globale complessivo superiore ai 350 milioni di dollari. Si tratta del miglior weekend d'apertura mai fatto registrato prima da una pellicola d'animazione, superando così L'era glaciale 3 che deteneva il precedente record.

Come riportato da Deadline, in Cina Frozen 2 ha raccolto ben 53 milioni di dollari - il terzo miglior esordio di un film animato - e si è piazzato in vetta in tutti i paesi in cui ha già debuttato tra cui troviamo la Corea (31,5 milioni), il Giappone (18,2 milioni di dollari) e il Regno Unito (circa 17,8 milioni di dollari).

Il ritorno sul grande schermo di Elsa, Anna e i loro inseparabili amici è riuscito a conquistare anche la critica, anche se finora non ha raggiunto i giudizi entusiastici che aveva raccolto la prima avventura delle due principesse Disney.

Ciò nonostante, visti i risultati al box office internazionale e le tante recensioni positive, il pubblico sembra continuare ad amare e apprezzare l'universo di Frozen. Molto soddisfatta si è detta anche Cathleen Taff, presidente Disney per la distruzione:

Siamo molto entusiasti. Non è semplice seguire Frozen - Il regno di ghiaccio. Siamo cautamente ottimisti che il sequel posso continuare a crescere e migliorare i risultati ottenuti finora.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ha fatto registrare anche il miglior esordio di sempre su IMAX per una pellicola d'animazione, guadagnando 18 milioni di dollari e superando il record de Gli Incredibili 2 (15,6 milioni di dollari). Insomma l'atteso sequel Disney sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a bissare l'enorme successo ottenuto dal precedente capitolo nel 2013.

Frozen 3 si farà? Le parole del produttore Peter Del Vecho

Gli ottimi incassi ottenuti finora da Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle potrebbero spingere i vertici Disney a realizzare anche un ulteriore sequel. Tuttavia non sembra pensarla allo stesso modo Peter Del Vecho, produttore della pellicola, che, intervistato da Cinemablend, ha espresso il suo pensiero riguardo la possibilità di un terzo film:

Quello che penso è che, guardando questi due film, ciò che amo di più è l'enorme lavoro che è stato fatto per metterli insieme. Sono un’unica storia. Quindi la sensazione ora è che il viaggio sia completo.

La regista Jennifer Lee invece ha lasciato una piccola speranza per i fan di Elsa e Anna:

Per me la storia è completa, ma non saprei. Chris [Buck, il co-regista], dice di chiederglielo tra un anno.

Insomma, la storia delle due principesse sembra si chiuderà con il secondo capitolo. Ma chissà se i record che Frozen 2 ha già iniziato a infrangere al suo debutto negli USA e nel resto del mondo, non possano riuscire nell'impresa di convincere la casa di Topolino a regalare ai fan un'altra incredibile avventura.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle debutterà nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 27 novembre.

E voi cosa ne pensate dell'esordio record di Frozen 2? Siete pronti al debutto italiano del film?