di Rina Zamarra - 25/11/2019 15:50 | aggiornato 25/11/2019 15:55

A Milano è arrivata la Foresta di Arendelle di Frozen 2: fino al 27 novembre 2019 i Navigli saranno invasi dalla magica atmosfera del nuovo film Disney.

L’attesa è quasi finita. Mancano pochi giorni al debutto italiano di Frozen II, atteso in ben 800 sale per mercoledì 27 novembre 2019.

Sono passati sei anni dal primo capitolo, uscito nel 2013, ed è arrivato il momento di seguire le nuove avventure che condurranno Elsa e Anna in una foresta incantata. Se vi trovate a Milano in questi giorni, potete vivere voi stessi l’emozione di ritrovarvi nella foresta di Frozen.

Sul Ponte Alda Merini in Alzaia Naviglio Grande sarà possibile scoprire la Foresta di Arendelle e perdersi in un paesaggio incantato. L’iniziativa speciale trasformerà i Navigli in un luogo magico fino al 27 novembre 2019.

Non si tratta, però, dell’unica iniziativa pensata da Disney per regalare un momento di magia a tutti gli appassionati di Frozen. Grazie alla collaborazione con Eni, è stata realizzata un’installazione presso il CityLife Shopping District, in Piazza Tre Torri a Milano. L’installazione sarà visibile dall'1 all’8 dicembre 2019.

Non solo, un’ulteriore sorpresa vi attende presso il Flagship Store Eni di Corso Buenos Aires a Milano, dove ci saranno una serie di attrazioni pensate sia per i grandi che per i bambini.

La città si prepara dunque ad accogliere il film che ha già conquistato un record di incassi nel primo weekend di programmazione. Frozen II, infatti, ha guadagnato 127 milioni di dollari negli Stati Uniti e 223 milioni di dollari nel resto del mondo.

C’è, quindi, grande attesa anche per il debutto italiano che vedrà tra i doppiatori Serena Autieri (Elsa), Serena Rossi (Anna) ed Enrico Brignano (Olaf). Come forse sapete, farà un piccolo cameo come doppiatore anche Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro e autore del nuovo brano Nell’ignoto, che accompagnerà i titoli di coda del film.

Intanto, i milanesi hanno cominciato a scoprire la Foresta di Arendelle sui Navigli e le reazioni sono davvero entusiaste!

i Navigli di Milano sono stati decorati con le statue di Elsa e Anna per promuovere il film Frozen 2 in uscita al cinema da mercoledi 27 novembre #Frozen2 pic.twitter.com/ScJlub8cq2 — ‏ً (@chocoila) November 24, 2019

No raga guardate che figata hanno fatto ai Navigli per promuovere Frozen 2 😍 pic.twitter.com/Cwea7wn9jc — aitak (@kitskatsy) November 23, 2019

stamattina segnalo questa meraviglia a Milano a i navigli chiunque sia lì ci vada anche per me

col cuooooooreeeeeee pic.twitter.com/M6rogRP9oz — Clare🌙 (@MonkeyssArct) November 24, 2019

Avete già prenotato il vostro biglietto per Frozen 2?