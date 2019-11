CinemaCelebrity

di Eva Carducci - 25/11/2019 09:55 | aggiornato 25/11/2019 10:11

Tra Bohemian Rhapsody e scioglimento dei ghiacciai abbiamo incontrato a Roma la sceneggiatrice, regista e Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios Jennifer Lee, insieme al regista Chris Buck, Peter Del Vecho e i voice talent italiani.

1 condivisione

Lo abbiamo atteso e agognato da anni, finalmente il nuovo film dedicato alle sorelle Elsa e Anna è qui. La magia della Regina dei ghiacci torna al cinema in Frozen II - Il Segreto di Arendelle, in sala dal 27 novembre, distribuito dalla Walt Disney Pictures Italia.

Durante il tour europeo di promozione del film abbiamo incontrato il cast, a partire da una delle menti dietro il progetto, Jennifer Lee, sceneggiatrice, regista e Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, presente nella Capitale insieme al regista Chris Buck e al produttore Peter Del Vecho.

Con loro anche i voice talent italiani Serena Rossi, che torna a dar voce a Anna, Enrico Brignano, nei panni di Olaf, e il cantautore Giuliano Sangiorgi, che regala uno spirito rock al nuovo brano (che non smetterete di ascoltare): Nell’Ignoto (Into the Unknow).

Negli ultimi anni, e non solo, i film d’animazione targati Disney ci hanno insegnato che non dobbiamo mai andare al cinema senza un’adeguata dose di fazzoletti. E in quanto a "fazzolettometro" questo film si candida nelle più alte posizioni, strizzando l’occhio a scene in casa Marvel Cinematic Universe che facciamo ancora fatica a rivedere. In questo senso in Frozen II - Il Segreto di Arendelle c’è una vera e propria citazione ad Avengers: Infinity War, ma anche una più leggera (e terribilmente divertente) a Bohemian Rhapsody. Anche e proprio di questo abbiamo parlato con Jennifer Lee:

Ridevamo perché è stato divertente per noi avere la possibilità finalmente di entrare nella testa di Kristoff, di mostrare le cose secondo il suo punto di vista, e raccontare quello che prova anche attraverso una canzone. Le ballate degli anni '80 sono state una fonte d'ispirazione per questo, erano quelli gli anni in cui noi eravamo innamorati, e tutto era così travolgente. C'era qualcosa di catartico in quelle storie.

Catartico come le mosse di danza di Kristoff che racconta i suoi dubbi d’innamorato citando proprio i Queen e il loro iconico video di Bohemian Rhapsody. Di questo episodio però colpisce in particolare la naturalezza con cui una delle donne più influenti e di responsabilità nel mondo dell’animazione racconti a cuore aperto la sua vita, mostrando la passione e dedizione che mette nel suo lavoro.

Ormai da anni i film d’animazione non sono più semplici film per bambini (che poi, c’è da chiedersi, lo sono mai stati?). Sempre più spesso infatti questi film si fanno portatori di messaggi importanti, e quello che sembra più impellente oggi è quello del rispetto dell’ambiente, un tema che una Regina come Elsa incarna alla perfezione, come racconta Jennifer Lee:

Il ghiaccio è la magia che tiene in vita il nostro Pianeta. Credo che le nuove generazioni siano molto più consapevoli della nostra dei rischi del cambiamento climatico comporta. Abbiamo inserito come aspetto questo anche per comprendere i nostri poteri, e la connessione con l'acqua. Ci ha colpito molto il viaggio fatto in Islanda, su un ghiacciaio profondo oltre 300 metri e antico più di 1000 anni. Ogni centimetro di quel ghiaccio raccontava la nostra storia, e noi abbiamo voluto dargli voce, e lo abbiamo fatto attraverso il film.

Altra tematica importante, legata alla capacità di poter esprimere le proprie emozioni, è quella legata alla commozione che si prova guardando un film d’animazione. I film ci parlano mettendoci in contatto con le nostre emozioni, che difficilmente possiamo trattenere, come ha raccontato ai nostri microfoni Giuliano Sangiorgi:

Ho visto in anteprima il film con Serena Rossi, volevo non mostrare subito questo lato della mia personalità, ma quando mi sono accorta che anche Serena era in una valle di lacrime non ho saputo trattenere le mie, quando l’ho vista devastata sciogliersi in lacrime come Olaf. A casa Ilaria non piagne ai film, io mi emoziono, lei lo sa ormai, e mi prepara i fazzoletti.

Morale della favola? Preparate i fazzoletti e correte al cinema per incontrare nuovamente la principessa e la Regina di Arendelle. E se non vi abbiamo ancora convinto ecco cinque buoni motivi per andare in sala a vedere Frozen II.