Game of Thrones 8: alcune scene tagliate finiscono online

di Silvia Artana - 25/11/2019 11:27 | aggiornato 25/11/2019 11:30

Dopo gli schizzi preparatori e i copioni, adesso emergono online le scene tagliate dal montaggio finale di Game of Thrones 8. E c'è da scommettere che faranno discutere.

È davvero impossibile smettere di parlare di Game of Thrones e del controverso finale della serie. A maggiore ragione, perché online continuano a emergere dettagli sulla sceneggiatura e informazioni su scene e sequenze tagliate che (forse) avrebbero spiegato meglio l'evoluzione e le scelte di alcuni personaggi.

In principio è stato lo script dell'ultimo episodio, The IronThrone, che ha svelato perché Drogon ha fatto quello che ha fatto. Poi sono arrivati gli schizzi preparatori, raccolti nel libro The Art of Game of Thrones, che hanno aggiunto tessere al puzzle della drammatica decisione di Jon Snow. E alla fine, la Writers Guild Foundation Shavelson-Webb Library di Los Angeles ha reso pubblici tutti gli script della stagione 8 e ha contribuito a chiarire (almeno, un po') la discesa di Daenerys nella follia.

Ma adesso, come riporta Winter Is Coming, dal sito della British Board of Film Classification (BBFC) arriva del materiale ancora più interessante. Ovvero, un video con alcune scene tagliate dal montaggio finale (lo potete vedere in copertina). Gli oltre 8 minuti di filmato riguardano gli episodi 8x01, Winterfell, 8x02, A Knight of the Seven Kingdoms, 8x03, The Long Night, 8x04, The Last of the Starks, e mostrano sequenze inedite e altre descritte nel materiale emerso online.

Una delle prime scene incluse nel video mette in evidenza l'avversione della gente del Nord per Daenerys Targaryen. Quando la Madre dei Draghi si avvicina con Jon ad alcuni uomini che stanno scavando una trincea fuori da Grande Inverno, gli Immacolati scattano sull'attenti e rimangono immobili. Invece, i vassalli degli Stark si fermano solo un momento a guardarla e poi riprendono a lavorare. E uno di loro sputa con disprezzo l'acqua che sta bevendo. Jon non interviene (sembra quasi che non capisca subito quello che sta accadendo) e Dany cerca nuove rassicurazioni, tornando a parlare al suo amato (e nipote) dell'ostilità di Sansa nei suoi confronti.

Nel segmento successivo, vengono mostrati Gilly e Ser Davos mentre distribuiscono il rancio ad alcuni uomini e il Cavaliere delle Cipolle racconta la sua esperienza nella Battaglia dei Bastardi e cerca di fare loro coraggio in vista della prova che li aspetta.

In seguito, il video rivela cosa accade a Alys Karstark. Come scriveva Insider, riportando un passaggio eliminato dalla sceneggiatura dell'episodio 8x03, durante il concilio di guerra in cui viene deciso il piano per affrontare il Night King, la figlia del traditore Rickard dice che lei e i suoi uomini aiuteranno Theon a difendere Bran al Parco degli Dei. Dal minuto 2:35, il piccolo contingente con il Corvo a Tre Occhi sente avvicinarsi i non morti e Alys e i suoi vanno in avanscoperta. Il gruppetto viene attaccato e fatto a pezzi e per la ragazza non c'è scampo.

Ma una delle sequenze probabilmente più interessanti del video è quella che mostra la drammatica battaglia nelle Cripte di Grande Inverno. Gli script condivisi da Insider avevano rivelato che Tyrion e Sansa avevano avuto un ruolo decisamente più attivo. I due non si limitavano a fuggire, ma il Primo Cavaliere di Daenerys e la giovane Stark salvavano Gilly, il piccolo Sam e Missandei da due non morti, pugnalandoli con una lama di Vetro di Drago (proprio come Arya aveva suggerito alla sorella di fare: "Colpisci con la parte appuntita"). La scena (purtroppo) è rimasta sul pavimento della sala di montaggio. Ma (per fortuna) non è finita nell'oblio ed è stata inclusa nel materiale condiviso dalla BBFC.

L'ultima sequenza inclusa nel video è un'altra molto discussa e che fa parte della slot di "tagli" che secondo i fan avrebbe aiutato a capire la trasformazione di Daenerys nella Mad Queen. Il segmento in questione mostra il legame tra Missandei e Verme Grigio e uno scambio di battute tra la Madre dei Draghi e la sua fedele consigliera, che cerca una scusa per lasciare i festeggiamenti dopo la Battaglia di Grande Inverno per raggiungere nelle sue stanze il comandante degli Immacolati (congedato da Daenerys). Secondo una opinione molto gettonata, l'amore tra i due giovani, insieme all'ammirazione e alla fedeltà di Tormund per Jon e all'unione tra Tyrion, Jaime, Pod e Brienne, avrebbe rivelato con chiarezza la profonda solitudine interiore della Madre dei Draghi e il suo senso di isolamento. Cosa che, di fatto, le ha dato una ulteriore spinta verso la disperazione e la follia.

HD HBO Nel video delle scene tagliate di GoT 8 è inclusa quella che aiuterebbe a capire la discesa di Daenerys nella follia

Alla fine, come è noto, sono state fatte scelte diverse. E la sensazione è che le scene tagliate, anziché spegnere il fuoco della discussione, contribuiranno ad alimentarlo. Del resto, è bastato che Kristofer Hivju rivelasse che esiste un finale alternativo per fare andare in fibrillazione i fan. L'attore ha precisato che è stato girato "per divertimento" e che non sarà mai mostrato, ma (ovviamente) gli appassionati hanno subito iniziato ad arrovellarcisi.

Chissà se l'edizione Home Video della stagione 8 e di tutta la serie darà risposte o porterà nuovi interrogativi? L'uscita è prevista per il 4 dicembre e da quel giorno si saprà come continuerà il dibattito su Game of Thrones. Perché è certo che proseguirà. Forse non per sempre, ma di sicuro ancora a lungo.