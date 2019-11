Cinema

di Mara Siviero - 25/11/2019

Se ne parlava molto e adesso c'è la conferma: il biopic su Michael Jackson verrà realizzato. Se ne occuperà Graham King, già produttore di Bohemian Rhapsody.

Se prima poteva essere solo una voce di corridoio, adesso è arrivata la conferma: il biopic su Michael Jackson verrà realizzato.

Graham King, già produttore del fortunatissimo Bohemian Rhapsody (il biopic su Freddie Mercury con Rami Malek), è riuscito ad assicurarsi i diritti per realizzare un film sull’icona del pop, dalla sua vita privata alla sua musica.

Come riportato da Deadline, la GK Films di King si sarebbe già assicurata la presenza dello sceneggiatore John Logan, nominato già tre volte agli Oscar (e che ha recentemente scritto il musical di Broadway Moulin Rouge The Musical), per dare vita allo script.

Pare, dunque, che la volontà di realizzare questo film sia di dare una visione della figura di Michael Jackson a 360 gradi e non un progetto che proponga la vita del cantante e ballerino in maniera sterile e gratuita.

King e Logan hanno già lavorato insieme per realizzare The Aviator diretto da Martin Scorsese, un’altra complessa trasposizione della vita di un genio come Howard Hughes.

In questo caso, la complessità della vita di Michael Jackson è molto nota e non sarà ignorata nel film, che andrebbe e comprendere la sua intera vita, fino alla sua tragica morte avvenuta nel giugno del 2009, all’età di cinquant’anni.

Jackson è diventato una star quando era un bambino e un’icona globale nella sua vita adulta. Ma la sua infanzia non è stata facile, e nella sua maturità ha dovuto difendere sé stesso dalle accuse di abusi sessuali nei confronti di quei bambini che abitualmente rimanevano nella sua tenuta di Neverland.

Nonostante le controversie e le polemiche, suscitate soprattutto dal documentario targato HBO e vincitore di un Emmy Leaving Neverland (che ora vede l'emittente coinvolta in una causa da 100 milioni di dollari intentata dalla famiglia Jackson), ci sono prove dimostrabili che evidenziano il forte interesse per la storia e per la musica del re del pop, contando anche un musical di Broadway attualmente in lavorazione.

Sempre stando a quanto riportato da Deadline, Logan (nominato agli Oscar per le sceneggiature di The Aviator, Hugo Cabret e Il gladiatore) e King modelleranno la sceneggiatura su misura prima di iniziare la produzione del film.

King, con la sua GK Films, ha recentemente sottoscritto un contratto con Paramount Sister e Amblin per realizzare un film sui Bee Gees, dopo aver chiuso l’accordo con la famiglia Gibb e con Barry Gibb, l’unico membro rimasto dell’iconica band. Anthony McCarten, sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, sarà lo sceneggiatore del film.