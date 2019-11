Un quarto capitolo di Iron Man sarebbe stato probabilmente un film dagli incassi altissimi. Quindi, bisogna ammettere che non realizzarlo è stato un grande atto di coraggio per Marvel Studios. I piani dello studio guidato da Kevin Feige hanno sempre voluto proporre nuove storie e nuovi personaggi ai propri fan, cercando di ampliare un universo già grande.

Lo sceneggiatore ha affermato che la storia di personaggio ha bisogno di una fine o il suo cammino perde di significato. Quello di chiudere gli archi narrativi dei personaggi in un crescendo di emozioni e fatti è il mestiere degli sceneggiatori, e Iron Man 4 sarebbe stato un film di troppo, non necessario.

Markus ha aggiunto che i Marvel Studios avrebbero potuto scegliere la via d'uscita più facile e lasciare che Tony sopravvivesse e continuasse con Iron Man 4 - ma, secondo lui, i fan non avrebbero rispettato questa scelta.

In un'intervista con il magazine americano Vanity Fair , Markus e McFleely hanno parlato dei rischi presi da Marvel Studios per riuscire a proporre al pubblico storie sempre nuove e audaci:

Avengers: Endgame è stato un punto di svolta per il Marvel Cinematic Universe (MCU). Si è trattato della fine dell'Infinity Saga e di 11 anni di film, iniziati proprio con il primo capitolo di Iron Man nel 2008. La saga di film dedicati al supereroe interpretato da Robert Downey Jr. si è fermata al terzo capitolo nel 2013, mentre i fan hanno sempre aspettato un quarto film che non è mai arrivato.

