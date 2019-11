Pinocchio: il nuovo trailer del film di Matteo Garrone

Nel 2002 anche Roberto Benigni aveva girato la sua personale versione della favola. In quella occasione il comico toscano aveva interpretato Pinocchio, grazie a Garrone invece si trasformerà in un perfetto Geppetto.

La versione di Garrone si aggiunge così alla lunga lista di adattamenti per il cinema e la TV che registi, italiani e stranieri, hanno realizzato negli anni. Tra questi il film d’animazione Pinocchio di Walt Disney (1940) e il più recente girato da Enzo D’alò (2012); le miniserie TV Le avventure di Pinocchio di Comencini (1972) con Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto e Gina Lollobrigida in quello della Fatina e quella di Alberto Sironi (2009) con Bob Hoskins nei panni di Geppetto e Violante Placido in quelli della Fatina.

