Samsung lancia il Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition per celebrare L'ascesa di Skywalker

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 25/11/2019 14:45

Bisogna prepararsi nel migliori dei modi al capitolo conclusivo della terza trilogia di Star Wars. In vista de L'ascesa di Skywalker, Samsung torna sul mercato con una versione speciale del suo Galaxy Note 10+, che piacerebbe tanto a Kylo Ren.

La terza trilogia di Star Wars sta per volgere al termine, manca ormai meno di un mese all'arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dell'atteso L'ascesa di Skywalker. Per l'occasione Samsung e LucasFilm hanno stretto una partnership che ha portato alla realizzazione di uno smartphone che i fan dell'epopea spaziale difficilmente si lasceranno sfuggire.

Per il Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Samsung si è ispirata all'inconfondibile look di Kylo Ren, il leader del Primo Ordine intenzionato a seguire le orme di Darth Vader. Il phablet è ovviamente nero, e sulla scocca posteriore spiccano il logo del Primo Ordine e la sottile cornice rossa del modulo fotografico. Rossi sono anche i pulsanti laterali e l'utilissima S-Pen, che non può non ricordare la spada laser dell'irascibile villain dell'ultima trilogia. Personalizzano invece il software temi con suoni, icone e wallpaper di cui il nostro Ren andrebbe fiero.

Samsung / LucasFilm

Lo smartphone arriva sul mercato in bundle che include anche una cover in pelle nera su cui spicca il profilo in bianco della maschera di Kylo Ren, gli auricolari wireless Galaxy Buds (anche questi con particolari neri e rossi) e un badge in metallo da collezione dedicato - indovinate un po' - al figlio di Han Solo e Leia Organa.

Restano invariate le specifiche tecniche del phablet presentato ad agosto da Samsung. Il Galaxy Note 10+ ha un display da 6.8" AMOLED Cinematic Infinity Display (3040 x 1440p e 498ppi) con foro nella parte superiore per la fotocamera da 10MP. Sulla scocca posteriore spiccano le quattro fotocamere: ultra-grandangolare da 16MP, principale da 12MP, teleobiettivo da 12MP e e fotocamera di profondità 3D ToF.

Completano la scheda tecnica il processore Exynos 9824 octa-core a 7nm, la memoria interna da 256/512GB, la RAM da 12GB e la capiente batteria da 4,300mAh con supporto alla ricarica wireless.

Disponibilità e prezzo

Il Galaxy Note 10+ Star Wars Edition sarà disponibile dal 13 dicembre - giusto in tempo per le festività natalizie - in mercati selezionati, e purtroppo quello italiano non è tra questi. Il bundle a tema Star Wars potrà infatti essere acquistato solo in Australia, Danimarca, Francia, Finlandia, Norvegia, Spagna, Russia, Svezia, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Corea e Stati Uniti d'America.

Il prezzo per il mercato europeo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1,200 euro. Restiamo in attese di conferme sul prezzo da parte del gigante sud-coreano, che potrebbe aggiungere in un secondo momento anche l'Italia tra i paesi selezionati per il lancio.