The Farewell - Una bugia buona, trama e trailer italiano del film

25/11/2019

Ecco il trailer di The Farewell - Una bugia buona, gradevolissima commedia familiare scritta e diretta da Lulu Wang in arrivo a Natale nei nostri cinema.

Può una bugia aiutare una famiglia a riunirsi?

In apertura dell'articolo trovate il trailer italiano di The Farewall - Una bugia buona, pellicola arrivata in Italia in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, dopo aver debuttato al Sundance Film Festival e aver vinto il Premio del Pubblico al Sundance London.

Il film, scritto e diretto da Lulu Wang e interpretato da Awkwafina‚ Tzi Ma e Gil Perez-Abraham‚ racconta di una bugia realmente vissuta, ma buona, come ci svela lo stesso titolo italiano.

Facciamo la conoscenza di Billi, una giovane donna nata in Cina ma cresciuta negli Stati Uniti, che controvoglia torna a Changchun, dove scopre che tutti sanno come alla sua amata nonna restino solo poche settimane di vita. Tutti, però, hanno deciso di tenere nascosta la verità all'anziana. Per non turbare la sua serenità, tutti i parenti si riuniscono con la "scusa" di un matrimonio affrettato. Nonostante quelli che in apparenza sembrano semplici convenevoli di famiglia, Billi scopre di avere molte cose da festeggiare: la riscoperta del Paese che aveva lasciato da bambina, il bellissimo spirito di sua nonna e i legami che sono forti, anche quando le parole dette sono state davvero poche.

Il manifesto ufficiale del film The Farewell - Una bugia buona

The Farewell - Una bugia buona sembra essere destinato a valorizzare il ruolo di noi stessi in relazione alla nostra famiglia, mostrandoci come anche una bugia (detta a fin di bene) possa aiutare ad unire e non sempre a dividere.

In merito al film la regista Lulu Wang, che si è in parte ispirata ad eventi della propria vita per ideare la storia, ha dichiarato:

Nei film sui segreti o le bugie di famiglia ricorre sempre il tema della grande catarsi che si prova nel momento in cui la verità è finalmente svelata. Io volevo dimostrare l’esatto contrario. Il film non giudica nessuno e non giudica la decisione della famiglia di nascondere la verità alla matriarca. Nessuno fa la parte del cattivo in questa famiglia. Per me si tratta di una storia sui 'linguaggi dell’amore'‚ sui diversi modi culturali e individuali di esprimere l’amore e le tante incomprensioni che ne derivano‚ soprattutto all’interno delle famiglie di oggi che vivono a cavallo tra culture diverse.

The Farewell - Una bugia buona arriva nei cinema italiani poche ore prima di Natale: l'appuntamento è per il 24 dicembre 2019.