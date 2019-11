The Witcher: sinossi e titoli degli episodi (che entusiasmano la critica)

TV News

di Stefania Sperandio - 25/11/2019 11:04 | aggiornato 25/11/2019 11:11

Sono stati rivelati ufficialmente i titoli degli otto episodi che comporranno la prima stagione di The Witcher. Nel frattempo, qualcosa si muove per la già confermata seconda stagione, mentre la critica fornisce le prime opinioni a caldo sull'esordio.

Manca ormai meno di un mese all'esordio di The Witcher, l'ambiziosa serie Netflix dedicata ai racconti e ai romanzi di Andrzej Sapkowskij. Dopo aver visto la rivelazione del poster e della mappa del Continente (dove si svolgeranno le vicende), sono stati ora rivelati ufficialmente i titoli degli episodi della prima stagione – che ha anche avuto modo di confrontarsi con le prime, entusiastiche, opinioni della critica.

Nel mondo di The Witcher

La stagione di debutto delle avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un umano-mutante con poteri magici chiamato strigo, la cui professione è uccidere mostri per tenere al sicuro le persone, si baserà principalmente su Il Guardiano degli Innocenti. Tuttavia, la showrunner Lauren S. Hissrich ha già anticipato che gli episodi si allontaneranno in alcuni aspetti dai racconti, anche e soprattutto per introdurre prima i personaggi di Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) – dato che quest'ultima non è nemmeno presente, nel libro originale.

La rivelazione dei titoli degli episodi e di una loro breve sinossi potrebbe quindi aiutare i fan della saga letteraria a ricostruire cosa potrebbe succedere e quando – ma non con troppa precisione, visto che non ci è dato sapere tutti i cambiamenti che saranno apportati all'intreccio.

Questi i titoli confermati da Netflix Italia:

L'inizio della fine - Un mostro viene ucciso, un macellaio trova il suo nome Quattro marchi - Le origini della maga Luna Traditrice - Un divoratore esigente, una famiglia disonorata Banchetti, bastardi e sepolture - La Legge della Sorpresa è il modo in cui si ripagano i debiti Desideri incontenibili - Un incontro del destino, un bardo menomato Specie Rara - È in corso la caccia a un drago Prima di una sconfitta - Un ritorno al prima che un regno venisse dato alle fiamme Molto di più - La famiglia di The Witcher, come piace dire a tutti voi

La parte forse più interessante delle brevi descrizioni degli episodi sta nel fatto che, sottolinea CBR, mettendole tutte di seguito in lingua originale, vanno a formare una poesia in rima alternata:

A monster slain, a butcher named.

We look at a sorceress' early days.

A picky eater, a family shamed.

The Law of Surprise is how one repays.

A fateful meeting, a bard is maimed.

The hunt for a dragon is underway.

A return to before a kingdom is flamed

The Witcher Family, as you all like to say.

L'entusiasmo della critica

In attesa del debutto per il grande pubblico, diversi esponenti della critica hanno avuto modo di assistere alla proiezione dei primi cinque episodi di The Witcher, che stanno ricevendo commenti molto positivi. I giornalisti hanno sottolineato, in alcuni casi, di non potersi esprimere apertamente, perché le recensioni vere e proprie saranno sotto embargo fino al prossimo mese, ma quello che lasciano trapelare può far dormire sonni più che tranquilli ai fan dello strigo e delle opere di Sapkowski.

HD Netflix Yennefer, Geralt e Ciri nel poster di The Witcher

Un giornalista sottolinea, prima di tutto, che effettivamente ci saranno differenze tra i libri e la serie TV. Aggiunge, inoltre:

La serie segue il cuore e l'anima della storia nel suo insieme. È estremamente ben realizzata, ma preparatevi a vedere alcune differenze. Credo fermamente che i fan dei libri – e anche i fan dei videogiochi The Witcher – gradiranno questo adattamento. Ma ricordatevi che è semplicemente questo: un adattamento.

The show follows the heart and soul of the overall story. It is extremely well done, but be prepared for some differences. I truly believe fans of the books - and even fans of the games - will like this adaptation. But remember, it's just that - an adaptation. — Will Franklin (@SeeWillTweet) November 23, 2019

Al suo tweet segue il commento della showrunner, che ha ringraziato il giornalista per aver sottolineato che la serie non si baserà indistintamente sui libri:

This is a super important safety announcement. Thanks for sharing. :) — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 24, 2019

Un altro giornalista commenta:

Mi sta piacendo abbastanza! Avrò di più da dire quando sarà scaduto l'embargo, ma il casting è stato fatto per bene, la serie è strutturata in modo intelligente e ha un buon ritmo.

Plowed through the initial screeners for Netflix's THE WITCHER, and I've gotta say: I'm quite liking it! I'll have more to say about it when the embargo drops, but it's well-cast, smartly-structured, and nicely paced. Good, solid pulp-fantasy nonsense. — Asher Elbein (@asher_elbein) November 21, 2019

Seguono altre opinioni in cui i giornalisti manifestano compostamente il loro entusiasmo per quanto hanno visto, lasciando intendere che la prima stagione non dovrebbe affatto deludere le aspettative. Alcuni hanno deciso di affidare a delle gif animate il loro commento:

I’m not allowed to say much about #TheWitcher until next month...but here’s my reaction of the first episode in a GIF @witchernetflix pic.twitter.com/jsAuMo7gAw — The Nerdy Basement @ #AnimeNYC (@nerdy_basement) November 22, 2019

In un altro caso, leggiamo:

Non posso rompere l'embargo, ma esprimerò i miei pensieri sugli episodi in anteprima attraverso una gif. Prima cosa: come avete osato realizzare qualcosa di così fantastico? Secondo, Henry Cavill ha scelto Rutilia davvero bene!

I can’t break the embargo, but I will express my thoughts about the screeners through a gif. First off, how dare you make make something so glorious. Second, Henry Cavill chose Roach well, and that’s the hill I die on! 💕🐺⚔️ @LHissrich @Ba66ins @witchernetflix @witchertvsite pic.twitter.com/enKBkbmsyX — Kelsey Johnston (@thepixelbaron) November 23, 2019

Grandi lodi per le scene di combattimento di The Witcher, le quali vedono la partecipazione di Vladimir Furdik – che se ne occupò anche in Game of Thrones. Secondo un giornalista, il modo in cui sono state realizzate metterebbe in ombra proprio quelle della serie fantasy di culto di HBO:

The Fight Scenes In #Witcher WOW Makes #GameofThrones Fights Look Awful - Watching The Witcher Season 1 This Weekend pic.twitter.com/fSmkAb4mdS — Warstu (@wWarstu) November 23, 2019

Un altro scrive:

Questo lo dirò: le scene di combattimento di The Witcher fanno sembrare quelle di Game of Thrones due ubriachi che fanno a cazzotti fuori da un bar.

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) November 24, 2019

Un altro recensore anticipa che a essere realizzata particolarmente bene è la fusione tra l'uso della spada e l'uso dei Segni – la magia – da parte di Geralt:

Le coreografie per i combattimenti sono incredibili. Il primo scontro in cui viene coinvolto Geralt è meravigliosamente efferato. L'unione tra uso della spada e uso dei Segni di Geralt è la perfezione.

The fight choreography is insane. First fight Geralt gets into is beautifully savage. The blend of swordplay and Geralt’s signs is perfection#TheWitcher pic.twitter.com/8JaXGfltIO — Garrick (Key Issues) (@Garrick_KI) November 22, 2019

Infine, arrivano lodi anche per gli attori: Henry Cavill nei panni di Geralt ha rubato il cuore delle giornaliste che hanno visto i primi episodi, con una che scherza affermando addirittura di sospettare l'inizio di una gravidanza dovuta alla sola vista dello strigo.

So... I’ve never really been thirsty for Henry Cavill. I mean, I get he’s handsome but just haven’t.



I’ve seen a screener of the first episode of #TheWitcher and, um, I think I’m pregnant. pic.twitter.com/1dIZ5egHT6 — Geek "I have nothing to prove to you."Girl Diva (@geekgirldiva) November 20, 2019

Lodi anche per Anya Chalotra, Yennefer, ritenuta una scelta molto ispirata da parte della squadra del casting, che ha identificato proprio in lei la potente maga – uno dei personaggi chiave dell'universo di The Witcher.

I've seen some of season one of 'The Witcher' and I am sooo happy it is getting a second season!



Anya Chalotra as Yennefer is inspired casting. Truly. https://t.co/cgnDcP9S17 — ferdosa the femme fatale (@atomicwick) November 23, 2019

Sì, ma la seconda stagione?

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi e, mentre tutti i riflettori sono puntati sulla prima, in sordina inizia a muoversi qualcosa per la seconda stagione di The Witcher. A rivelarlo è un estratto da Production Weekly, rilanciato dal sito Redanian Intelligence, dove viene indicato chiaramente che le riprese cominceranno a febbraio 2020.

HD Netflix Henry Cavill sarà Geralt in The Witcher

Il documento citato da Production Weekly riferisce anche alcune informazioni da ritenersi però come dei placeholder: i nomi dei registi, ad esempio, sono quelli della prima stagione, così come il riferimento a Budapest come location. Di recente, infatti, il produttore esecutivo Tomasz Bagiński ha confermato proprio a Redanian Intelligence che non sono state ancora stabilite tutte le location della seconda stagione:

Stiamo ancora facendo delle valutazioni in giro per tutta l'Europa, Polonia compresa, quindi è difficile dire quanto gireremo e dove. Il nostro piano è di avere alcune grandi location al centro dell'Europa.

Al momento non sono invece trapelati dettagli sugli eventi della seconda stagione – quindi non sappiamo di preciso a quali opere di Sapkowski si rifarà principalmente. Sappiamo, però, che l'attore Mahesh Jadu, che interpreta il giovane e abile mago Vilgefortz, sta facendo pratica con il combattimento. E i fan della saga letteraria, senza fare anticipazioni a chi invece deve ancora scoprire l'universo di The Witcher, sanno a che scena questo potrebbe alludere.

Watch out, White Wolf! Vilgefortz aka @MaheshJadu is already training his staff combat skills! pic.twitter.com/U1nGwUDMJn — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) November 16, 2019

Il futuro dello strigo

The Witcher è stata confermata per due stagioni ma non è da escludere che, in caso di risposta positiva della critica (che a quanto pare si concretizzerà) e del pubblico, Netflix possa decidere di realizzare le ambizioni della showrunner, che ha già immaginato ben sette stagioni. Sarebbe una prospettiva che alletterebbe non poco anche Andrzej Sapkowski stesso: lo scrittore, che ha dato la sua benedizione alla sceneggiatura della serie TV, si aspetta infatti che possa anche superare il successo di Game of Thrones.

Scopriremo come andranno le cose quando Geralt, Ciri e Yennefer saranno al banco di prova del pubblico: l'appuntamento è fissato per il 20 dicembre, quando esordiranno gli otto episodi della prima stagione. Nel frattempo, potreste decidere di iniziare a immergervi nel Continente leggendo i racconti e i romanzi dedicati allo strigo.