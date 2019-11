TV News This Is Us

di Luigi Toto - 25/11/2019 09:32 | aggiornato 25/11/2019 09:37

La quarta stagione di This Is Us ha introdotto nuovi personaggi e nuove storyline, ma le sorprese più grandi devono ancora arrivare.

1 condivisione

La quarta stagione di This Is Us ha aperto un nuovo capitolo per i Pearson e ha introdotto una serie di nuovi personaggi. Ma le sorprese non sono finite qui, anzi, i più grandi colpi di scena vi aspettano nei prossimi episodi.

Un episodio speciale in arrivo

Il prossimo episodio in onda su FoxLife, il quinto della quarta stagione, è stato diretto da Milo Ventimiglia. L'attore ha deciso di destreggiarsi dietro la telecamera e di provare questa nuova avventura. Ha funzionato, considerando i complimenti ricevuti dalla critica negli USA e dai colleghi del cast. L'episodio sarà importante anche per le storyline: scopriremo che Tess, proprio come Randall, soffre di attacchi di panico.

HD NBC Un'immagine dalla quarta stagione di This Is Us

Kevin e Cassidy (la nuova arrivata Jennifer Morrison) continueranno a legare. Ryan, il marito di Cassidy (interpretato da Nick Wechsler di Revenge) dirà a Kevin di stare lontano dalla moglie.

Avremo anche modo di scoprire di più sulle difficoltà che sta ancora affrontando Nicky Pearson. Aspettatevi delle nuove rivelazioni anche sul rapporto che l'uomo aveva con Jack.

Rivelazioni sul futuro

Alla fine della terza stagione, un flashforward ha sconvolto i fan della serie. Avevamo avuto un po' di indizi sul futuro della famiglia Pearson: nel futuro, Rebecca sta male, Kevin ha un figlio e Nicky sembra aver legato con tutta la famiglia, essendo accanto a Rebecca in un momento difficile. Non sappiamo ancora molto su Kate o su che fine abbia fatto Miguel, ma scopriremo di più nell'episodio del ringraziamento (il nono della quarta stagione).

Nell'episodio avremo nuove importanti rivelazioni sulle storyline del futuro. Scopriremo che due membri della famiglia Pearson hanno avuto uno scontro e non si parlano. Scopriremo di più sulle condizioni di salute di Rebecca e anche sulla vita sentimentale di Kevin.

La presenza di Jack nelle prossime stagioni

HD NBC This Is Us: un'immagine promozionale di Jack e Rebecca

Abbiamo scoperto la verità sulla morte di Jack nella seconda stagione. Milo Ventimiglia, tuttavia, continua ad essere parte integrante del cast e la storia di Jack non è affatto finita. Grazie all'uso dei flashback, Jack continuerà ad essere una presenza costante nella serie.

Ventimiglia ha rivelato di conoscere, a grandi linee, la storia di Jack fino alla stagione sei e di sapere quale sarà la scena finale di This Is Us. Vi ricordiamo, infatti, che frammenti dell'episodio finale della serie sono già stati girati.

Ci sono ancora tante verità da scoprire su Jack. Ventimiglia ha detto di essere comunque pronto, in caso, a farsi da parte momentaneamente per dirigere nuovi episodi (ha debuttato come regista proprio nella quarta stagione). Immaginiamo che papà Pearson resterà nella serie fino al suo capitolo conclusivo e ne siamo felici.

I nuovi episodi di This Is Us vi aspettano tutti i lunedì alle 22.00 su FoxLife, canale 114 di SKY.