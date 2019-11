Trolls World Tour, il nuovo trailer italiano è a ritmo di musica

CinemaAnimazione

di Marcello Paolillo - 25/11/2019 11:46 | aggiornato 25/11/2019 11:49

Universal Pictures ha rilasciato il nuovo trailer in italiano di Trolls World Tour, il film d'animazione a tema musicale in uscita nelle sale ad aprile 2020. Guarda il video.

0 condivisioni

È stato diffuso il nuovo trailer in italiano di Trolls World Tour, il film d'animazione di DreamWorks Animation previsto nelle sale ad aprile 2020.

Si tratta del sequel del lungometraggio animato del 2016, divenuto anche una serie TV di successo per i più piccoli (Trolls – La festa continua) disponibile in Italia sul catalogo Netflix e in chiaro su Frisbee. Poppy e Branch torneranno quindi anche sul grande schermo, un’avventura che li porterà in una nuova e frizzante epopea musicale per grandi e piccini.

Le due buffe creature scoprono ben presto di far parte di una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, ognuna delle quali legata a un determinato genere musicale (Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock). La regina dell'hard-rock Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole però distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock la faccia da padrone.

Starà quindi a Poppy e Branch, assieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partire alla volta delle altre terre dei Troll e sfidare così la temibile Barb a colpi di musica.

HD Universal Pictures

La coppia di protagonisti sarà doppiata in lingua originale da Anna Kendrick e Justin Timberlake (quest’ultimo si occuperà anche della colonna sonora del film). Nella versione italiana troviamo invece la presenza di Elisa e Alessio Bernabei.

Ma non solo: le diverse tribù musicali saranno composte da alcuni gruppi di talenti musicali realmente esistenti: nella terra del Funk troviamo infatti Mary J. Blige, George Clinton e Anderson Paak. A rappresentare il Country ci pensa Kelly Clarkson nel ruolo di Delta Dawn, con Sam Rockwell in quelli di Hickory e Flula Borg nel ruolo di Dickory.

J Balvin è invece legato al Reggaeton, mentre Ester Dean la fa da padrone nella tribù Pop. Anthony Ramos è il troll della Techno, mentre Jamie Dornan è il "boss" del jazz. Il direttore d’orchestra (nonché violinista) Gustavo Dudamel veste i panni di Trollzart, mentre Charlyne Yi è Pennywhistle nella terra della musica classica. Ultimo ma non meno importante Kenan Thompson, nei panni del Troll hip hop di nome Tiny Diam.

Trolls World Tour, distribuito da Universal Pictures, è previsto nelle sale cinematografiche italiane dal 2 aprile 2020.