Anthem: BioWare non vuole mollare e pensa ad una rivoluzione

Videogames

di Pasquale Oliva - 26/11/2019 14:45 | aggiornato 26/11/2019 14:49

Quante carte ancora può giocarsi BioWare per riconquistare la fiducia della community di Anthem? La prossima mossa dello studio canadese potrebbe portare ad una rivoluzione dell'action game sci-fi.

0 condivisioni

Anthem è purtroppo tra quei titoli che hanno tradito le aspettative dei videogiocatori. Il viaggio del kolossal sci-fi di BioWare (lanciato solo a febbraio 2019) è ad oggi caratterizzato da tanti bassi e pochi alti, nonostante le grandi potenzialità. Promesse sui contenuti non mantenute, bug, improvvisi crash, server che impazziscono, caricamenti interminabili, il tutto accompagnato da lunghi silenzi del team di sviluppatori che è diventato così il bersaglio dell'adirata community.

Come dicevamo, Anthem è il simbolo del potenziale inespresso e chi ha giocato - e continua a giocare - all'ultima creatura di BioWare non può che confermare. Questo lo sanno anche gli sviluppatori dello studio canadese, che intenzionati a (ri)portare gli specialisti sui propri server starebbero lavorando ad una revisione completa del titolo. L'indiscrezione giunge da Kotaku, che sembra annunciare uno stravolgimento di una portata così ampia da chiamare il progetto in questione 'Anthem 2.0' o 'Anthem Next'.

Tralasciando le zoppicanti performance, su cosa potrebbero mettere le mani gli sviluppatori? Per il rilancio di Anthem i principali indiziati sarebbero il sistema dei bottini, la progressione delle missioni (magari con qualche soluzione per ovviare al problema della ripetitività) e la mappa, che potrebbe arricchirsi con una nuova regione open world tutta da esplorare. Una strategia che ha il sapore di rivoluzione, che è più o meno ciò che la community chiede a gran voce.

Nonostante siano voci di corridoio, le notizie sembrano promettere bene: Anthem ha bisogno di una svolta. Aleggiano però dei dubbi sul metodo di distribuzione di questo Anthem Next. Per riconquistare la fiducia dei videogiocatori la mossa più intelligente sarebbe quella di rilasciare un aggiornamento gratuito (vedi Hello Games con No Man's Sky), ma non sono da scartare le ipotesi a pagamento, come un DLC a prezzo scontato per coloro che hanno acquistato la versione base del titolo. Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: dopo la tremenda delusione iniziale, quanti giocatori investirebbero nuovamente in Anthem?

Quale sorpresa riservi il futuro di Anthem ad oggi è impossibile dirlo, ma nel frattempo vi ricordiamo che il prossimo aggiornamento introdurrà l'evento Marea Invernale.