Avengers: Endgame, una concept art mostra Iron Man che sopravvive

26/11/2019

Iron Man sarebbe potuto sopravvivere alla battaglia finale di Avengers: Endgame? Una nuova concept art del film sembra suggerire di sì!

Continuano ad arrivare informazioni su Avengers: Endgame, uno dei film più importanti di questo 2019, non solo per i suoi eccezionali record di incassi. La lavorazione di questo film è stata molto lunga e complessa, passando attraverso tante iterazioni differenti, tutte mantenute assolutamente segrete, per evitare tutti i possibili spoiler. A distanza di diversi mesi dall'uscita però, questo pericolo non c'è più e piano piano stanno emergendo tanti dettagli sulla creazione dell'ultima avventura degli Avengers, tra spiegazioni delle scelte degli sceneggiatori, scene tagliate e concept art alternative.

Proprio di una di queste ultime vogliamo parlarvi oggi, che mostra una versione del finale piuttosto simile a quella vista in sala, salvo per un dettaglio decisamente rilevante, ovvero Iron Man ancora in vita dopo la battaglia conclusiva contro Thanos. Nel film infatti durante lo scontro con il Titano abbiamo assistito al sacrificio di Tony Stark, che sceglie di utilizzare le Gemme dell'Infinito per eliminare il villain e la sua armata, soccombendo poi al loro potere. Questa nuova concept art però sembra suggerire che in origine i piani fossero molto differenti.

Nell'immagine, una delle diverse presenti nel libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie che mostra il processo di creazione della pellicola, si vede una scena dagli ultimi istanti del film. Si tratta di quando Capitan America parte per la sua ultima missione, viaggiando nel tempo per riportare alla propria epoca le diverse Gemme dell'Infinito. A sorpresa però, davanti alla piattaforma è presente Tony Stark. Un'apparizione strana, considerato che nella versione finale la scena segue quella del funerale dell'eroe. Potete vedere la concept art nell'articolo di ComicBook.com che ha riportato la notizia.

È facile pensare che possa trattarsi di una concept art di una fase molto iniziale della creazione della pellicola, prima che venisse presa la decisione di concludere la storia di Tony Stark. D'altro canto è molto più probabile che, come in molti stanno ipotizzando, questa art sia stata realizzata con l'intento di proteggere il segreto sul destino finale dell'eroe in Avengers: Endgame. La somiglianza del design della piattaforma per il viaggio temporale con quello definitivo lascia pensare che si tratti di un'immagine realizzata in una fase piuttosto avanzata della lavorazione ed è improbabile che la morte di Tony Stark non fosse stata già decisa arrivati a quel punto.

Inoltre il fatto che Capitan America non stia impugnando Mjolnir (presente invece nella scena vista al cinema) sembra rafforzare questa idea. La scena in cui Steve Rogers ha sollevato il mitico Martello di Thor era un altro segreto ben custodito del film e se fosse stato presente in questa concept art, avrebbe potuto essere un bel problema in caso di leak. Per tutti questi motivi quindi è possibile che l'immagine sia stata volutamente realizzata con qualche elemento "fuori luogo" per sviare chi avesse dovuto inavvertitamente vederla.

C'è un ultimo dettaglio molto interessante da notare. Sullo sfondo infatti si vede una panchina con una figura seduta sopra. Si tratta chiaramente della versione anziana di Steve Rogers, poco prima che abbia il suo ultimo colloquio con Sam Wilson, in cui gli consegnerà il suo scudo, nominandolo nuovo Capitan America. Questo potrebbe aprire le porte a nuove teorie e speculazioni dei fan sulla sequenza degli eventi in quell'emozionante finale. Chissà se scopriremo qualcosa di più in merito in The Falcon and the Winter Soldier, attesa serie Disney+ sui due eroi...