Frozen 2: canzoni e curiosità della colonna sonora (anche in italiano)

Cinema

di Alessandro Zoppo - 26/11/2019 08:15

Con un debutto da record al box-office statunitense, il sequel del campione di incassi Disney prepara il suo arrivo anche in Italia: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle musiche del film.

1 condivisione

Frozen 2 arriverà nelle sale italiane il 27 novembre 2019. Uscito negli Stati Uniti il 22 novembre, al debutto ha incassato la cifra record di 127 milioni di dollari, la miglior apertura per un film d'animazione a novembre e quarto posto di sempre in questa speciale classifica. Le avventure delle principesse Elsa e Anna nel sequel del campione di incassi Disney, nuovamente a firma di Chris Buck e Jennifer Lee, sono trainate ancora una volta dalla colonna sonora di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, la coppia di compositori premiata con l'Oscar per Let It Go.

I brani della colonna sonora

Lo score originale è composto da 11 brani, cantati da Idina Menzel (Elsa), Evan Rachel Wood (Anna), Josh Gad (Olaf) e Jonathan Groff (Kristoff). Negli Usa già spopola Into the Unknown, mentre tre canzoni dei titoli di coda sono state affidate agli ospiti speciali Panic! At the Disco, Kacey Musgraves e Weezer.

Qui sotto tutti gli 11 brani della colonna sonora:

All Is Found - Evan Rachel Wood Some Things Never Change - Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff Into the Unknown - Idina Menzel (feat. AURORA) When I Am Older - Josh Gad Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.) - Jonathan Groff Lost in the Woods - Jonathan Groff Show Yourself - Idina Menzel e Evan Rachel Wood The Next Right Thing - Kristen Bell Into the Unknown - Panic! At the Disco (end credits) All Is Found - Kacey Musgraves (end credits) Lost in the Woods - Weezer (end credits)

Gad ha spiegato che le canzoni di questo secondo capitolo sono "più catchy e accattivanti" perché, come hanno rivelato i registi Lee e Buck a What's On Disney Plus, riflettono la crescita dei personaggi e l'approfondimento della loro storia.

Sono brani emozionanti, personali ma potenti, intimi ma anche epici. Le musiche dei Lopez e di Christophe Beck sono parte del DNA di Frozen. Non potevamo immaginare di costruire Frozen 2 senza di loro. Portano una comprensione del mondo e dei personaggi così ricca e commovente che attraverso la loro incredibile musica siamo stati in grado di approfondire ed espandere realmente la storia.

Disney

D'altronde Kristen e Robert vengono dal musical di Broadway, dove "le canzoni devono sempre trasmettere la storia in modo fresco e sorprendente. Ogni canzone deve condurre i personaggi in un viaggio affascinante".

La colonna sonora in Italia

La versione italiana dello score è stata affidata, come nel primo film, alle voci di Serena Autieri (Elsa), Serena Rossi (Anna), Enrico Brignano (Olaf), Paolo De Santis (Kristoff) e Claudia Paganelli (la Regina Iduna). I testi riconfermano inoltre la firma di Lorena Brancucci. Ecco tutti gli 11 brani dello score nostrano:

Il fiume del passato - Claudia Paganelli Qualche cosa non cambia mai - Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Paolo De Santis Nell'ignoto - Serena Autieri (feat. AURORA) Da grande - Enrico Brignano Io preferisco le renne (Nuova versione) - Paolo De Santis Perso quaggiù - Paolo De Santis Mostrati - Serena Autieri e Claudia Paganelli Fai ciò che è giusto - Serena Rossi Into the Unknown - Panic! At the Disco All Is Found - Kacey Musgraves Lost in the Woods - Weezer

A queste 11 canzoni se ne aggiungono altre 17 nella deluxe edition, che comprendono Nell'ignoto cantata da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, diversi outtake e le versioni strumentali degli originali.

Il cantante salentino ha postato questo video su Instagram in studio di registrazione, nel quale racconta comè approdato a questa collaborazione con Disney.

Frozen si tinge di rock. Sono diventato padre e proprio in questi giorni in cui esce il film, mia figlia Stella compie un anno, ho pensato: 'Devo fare un regalo a Stella, devo cantare Frozen, lo devo fare per lei'. Devo farlo anche perché ho voglia che lei veda Frozen 2 e alla fine ascolti la voce di suo padre pensando: 'OK, è naturale, mio padre è ovunque'. Alla fine dovrà dire: 'Mio papà ci sarà in tutti gli altri film Disney?'. Chi lo sa!

Ecco gli altri 17 brani aggiuntivi:

Nell'ignoto - Giuliano Sangiorgi All Is Found (Lullaby Ending - Outtake) - Evan Rachel Wood Home (Outtake) - Kristen Bell I Seek the Truth (Outtake) - Kristen Anderson-Lopez e Patti Murin Unmeltable Me (Outtake) - Josh Gad Get This Right (Outtake) - Jonathan Groff e Kristen Bell Il fiume del passato (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Qualche cosa non cambia mai (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Nell'ignoto (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Da grande (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Io preferisco le renne (Nuova versione - Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Perso quaggiù (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Mostrati (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Fai ciò che è giusto (Strumentale) - Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Into the Unknown (Strumentale) - Panic! At the Disco All Is Found (Strumentale) - Kacey Musgraves Lost in the Woods (Strumentale) - Weezer

Il secondo disco include infine un booklet digitale e i 19 brani composti da Christophe Beck.

Introduzione I northuldri Sorelle Esodo La nebbia Vento Lo scialle di Iduna Fuoco e Ghiaccio Giganti di pietra La nave Discesa sul fiume Mare oscuro Fantasmi del passato di Arendelle Troppo in là Brusco risveglio L'inondazione Cerchio di renne Ritrovarsi Epilogo

Into the Unknown sbarca in... Corea

Into the Unknown, la hit che punta a bissare il successo di Let It Go, non è stata rivisitata soltanto dai Panic! At the Disco: la versione originale (che segna il duetto di Idina Menzel con la pop star norvegese Aurora) è stata rifatta dalla K-pop star Taeyeon, già parte del super-gruppo Girls' Generation.

Christophe Beck, collaboratore dei Lopez già nel primo film, ha aggiunto ai nuovi brani dei tocchi della tradizione folk norvegese e si è avvalso delle Cantus, un coro di voci femminili di Trondheim diretto da Tove Ramlo-Ystad.

Come Elsa e Anna, anche il nuovo score è maturato e introduce concetti musicali ed elementi tematici più sofisticati. Le musiche seguono la storia complessa ed intensa del film: mi è piaciuto esplorare contrasti dinamici estremi, complessità armoniche e tessiture intricate con colori vibranti e momenti melodici di grande espressività.

Andrete al cinema a vedere Frozen 2? E qual è il vostro brano preferito?