Diretto da Jennifer Lee e Chris Buck e prodotto da Peter Del Vecho, il nuovo lungometraggio vede il ritorno del cast vocale originale tra cui Idina Menzel, nei panni di Elsa, Kristen Bell, nel ruolo di Anna, Jonathan Groff, in quello di Kristoff, e Josh Gad, nei panni di Olaf. Tra le new entry spiccano Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Matthias).

Alla fine il Granpapà , rivolgendosi ad Anna, afferma che è preoccupato per Elsa perché non sa se questa volta i suoi poteri magici saranno abbastanza forti e potenti da riuscire a salvare il regno.

La prima, intitolata Non andrai da sola , vede protagoniste proprio le due sorelle: mentre la regina Elsa si appresta ad intraprendere un lungo viaggio oltre i confini del regno, Anna le dice che non la lascerà andare da sola e insieme a lei andranno anche Kristoff, Olaf e Sven.

Finalmente Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle sta per esordire anche in Italia dove verrà distribuito da Disney in oltre 800 copie. Dopo aver letteralmente sbancato al box office internazionale nel primo weekend d'apertura, la pellicola d'animazione infatti arriverà nelle sale cinematografiche italiane domani, mercoledì 27 novembre.

