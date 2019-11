Godzilla vs Kong è stato rimandato a fine 2020

Cinema

Godzilla vs Kong arriverà al cinema più tardi del previsto: l'uscita, infatti, è stata posticipata a novembre 2020.

Gli spettatori che non aspettavano altro di vedere lo scontro leggendario di due dei mostri che hanno fatto la storia del cinema, ovvero Godzilla vs. Kong, dovranno aspettare un po’ più del previsto.

L’uscita del film MonsterVerse targato Warner Bros. e Legendary Pictures, infatti, è stata posticipata di ben otto mesi: ciò significa che il film arriverà nelle sale americane il 20 novembre 2020 e non più il 13 marzo, come era stato già annunciato.

In effetti, tra i fan la preoccupazione aveva già fatto capolino, anche perché, ad oggi, non era ancora uscito nessun trailer a riguardo: inoltre, qualche mese fa si era fatta strada la dichiarazione Toby Emmerich (boss di Warner Bros.) riguardo la possibilità di un'uscita posticipata per dare al pubblico un film di altissimo livello.

Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs. Kong è il quarto film dell’universo Legenday che segue a Godzilla del 2004, Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla II: King of the Monsters del 2019. Questo crossover, che sarà un vero e proprio evento cinematografico, vedrà un cast composto da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry, che assisterà all’epico scontro tra due giganti ultraterreni.

Quest’anno, King of the Monsters ha incassato solo 385 milioni di dollari, decisamente pochi a fronte dei 200 milioni di spese di produzione (risultando una delusione finanziaria), mentre Godzilla e Kong: Skull Island sono stati dei grandi successi commerciali, incassando, rispettivamente, 524 milioni e 566 milioni di dollari.

Dal momento che i film fanta-scientifici hanno necessità di avere disponibilità economiche maggiori per poter essere realizzati, è ragionevole che gli studios volessero fare un passo indietro e riorganizzare il franchise prima di renderlo pubblico.

Lo scontro, però, non sarà solo tra due giganti dello schermo: spostare la data di uscita a novembre, significa affrontare uno scontro diretto con uno dei film Marvel più attesi che uscirà il 6 novembre 2020: Gli Eterni.

E voi, quanto attendete questo film?

