CelebrityTV News

[Spoiler!]

di Giulia Greco - 26/11/2019 12:44 | aggiornato 26/11/2019 12:49

Harry Melling, il Dudley Dursley della saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling, è apparso in un episodio della serie televisa His Dark Materials.

0 condivisioni

His Dark Materials, la serie televisiva scritta da Jack Thorne e diretta da Tom Hooper e basata sui romanzi di Philip Pullman, è una collaborazione tra BBC e HBO. La rete britannica ha mandato in onda il primo episodio il 3 novembre di quest’anno, mentre su HBO lo show ha visto luce solo il giorno successivo.

Giunta al suo quarto episodio, la prima stagione dello show, che copre le vicende del primo libro della trilogia di Pullman, ha visto il ritorno sullo schermo di Harry Melling, noto principalmente per la parte di Dudley Dursley nei film di Harry Potter.

I fan delle due opere sono stati sorpresi di vedere un volto noto apparire nel ruolo di Sysselman in His Dark Materials.

In Armour, questo il titolo dell'episodio 4, Melling è il responsabile della città portuale di Trollesund, che Lyra e compagni devono attraversare per raggiungere il nord.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! L'uomo è anche uno dei cittadini che ha ingannato Iorek Byrnison privandolo della sua armatura. Per Iorek, che appartiene alla specie dei panserbjørn, l'armatura è tanto importante quanto lo è un daimon per un umano. Senza la sua corazza, Iorek è costretto a lavorare il ferro in città. Sysselman non è però il solo responsabile della situazione di Iorek. Si scopre essere solamente un burattino manovrato dal Magisterium e da Marisa Coulter, il cui piano prevede di eliminare l'orso polare per prendere possesso del regno dei panserbjørn, Svalberd. È qui che Lord Asriel, padre di Lyra, si trova prigioniero.

Quando i telespettatori hanno riconosciuto Melling in His Dark Materials, hanno espresso la loro sorpresa su Twitter, lasciando commenti simpatici nei quali ricordavano il passato dell'attore in Harry Potter.

Qui sotto, un paio di esempi:

Dudley Dursley popping up again as Bloke Intent On Blocking Magic Fun Times #HisDarkMaterials pic.twitter.com/AIcdJpY2LA — Rob Joyce (@RobJoyce156) November 24, 2019

Ecco Dudley Dursley ancora pronto a eliminare magia e divertimento in His Dark Materials.

Of course Dudley Dursley grew up to work for the Magisterium #HisDarkMaterials — Laura (@lc1937el) November 24, 2019

Era ovvio che Dudley sarebbe finito a lavorare per il Magisterium.

Pur essendo conosciuto ai più solamente per la parte del cugino babbano di Harry Potter, Melling è apparso in diversi ruoli dopo l'esperienza al cinema: potete vederlo in The Lost City of Z, The Ballad of Buster Scruggs, in The Musketeers e nella più recente miniserie BBC La guerra dei mondi.

Nel 2010 è stato protagonista di un episodio della serie televisiva Merlin, in cui, quando si dice il caso, interpretava un ragazzo che entra in possesso di un artefatto magico e acquista smisurati poteri!

HD BBC

La prima stagione di His Dark Materials si concluderà con l'episodio 8 e andrà in onda in Italia su Sky Atlantic dal primo gennaio 2020.

BBC ha raddoppiato l’ordine delle stagioni ancor prima del debutto della prima e Deadline ha riportato la news secondo la quale Bad Wolf e New Line Production hanno già ordinato gli otto episodi che faranno parte della seconda stagione dello show basato sui romanzi di Philip Pullman.

La trilogia, nota in Italia col titolo Queste oscure materie, comprende La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra. La seconda stagione dovrebbe coprire la storia del secondo volume della saga, e possiamo aspettarci che a questa se ne aggiunga presto una terza, che racconti la conclusione della storia della giovane Lyra.