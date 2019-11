AnimazioneCinema

di Simona Vitale - 26/11/2019 12:06 | aggiornato 26/11/2019 12:11

Con il grande successo dei tre film del franchise, Dreamworks nel 2014 ha annunciato la realizzazione di Madagascar 4. Ma come mai il film ancora non è uscito? Ecco le ultime novità sull'atteso sequel.

Nonostante l'ultimo film del franchise d'animazione di Madagascar (uscito nel 2012 con il titolo di Madagascar 3 - Ricercati in Europa) abbia riscosso uno straordinario successo nel mondo, arrivando ad incassare quasi 750 milioni di dollari, non abbiamo ancora tracce del quarto capitolo della serie targata Dreamworks.

Ma procediamo con ordine.

Il primo film del fortunato franchise, Madagascar, è uscito nel 2005 e ha raccontato la storia di quattro animali dello zoo di Central Park (Alex il leone, Marty la zebra, Gloria l'ippopotamo e Melman, la giraffa ipocondriaca), naufragati in Madagascar dopo un tentativo fallito di fuga dallo zoo a causa del quale sarebbero dovuti finire in una riserva naturale in Kenia come punizione. Attingendo al loro istinto interiore, i simpatici protagonisti cercano di sopravvivere e di non soccombere ai subdoli piani di Re Julien, a capo di un gruppo di lemuri. Di certo la trama e la simpatia dei personaggi doppiati in originale da artisti del calibro di Ben Stiller, Chris Rock e Jada Pinkett Smith (in Italia, tra gli altri, hanno doppiato il film Ale e Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker), hanno contribuito a realizzare il gran successo della pellicola.

Il cast vocale originale è tornato per il sequel del 2008 Madagascar 2, che ha visto la banda di animali cercare di tornare a New York solo per schiantarsi in Africa, dove Alex il leone si riunisce i suoi genitori. Madagascar 3 - Ricercati in Europa del 2012, come anticipato, ha riscosso ancor più successo dei due film precedenti, grazie alle avventure dei nostri amici animali che, ancora nel tentativo di tornare a casa, finiscono stavolta in Europa, dove incontrano gli artisti di un circo e scopriranno qual è il loro destino. Il franchise ha anche generato un film spin-off, I pinguini di Madagascar, e una serie spin-off dallo stesso titolo (I pinguini di Madagascar), andata in onda per tre stagioni e collocata temporalmente tra il secondo e il terzo film del franchise originale.

Madagascar 4 dovrebbe chiudere la saga

Nel 2014, con l'uscita cinematografica dello spin-off, Dreamworks ha annunciato la realizzazione di Madagascar 4, con una data di uscita prevista per maggio 2018. Il film è stato successivamente rimosso dal programma seguendo la politica di Dreamworks Animations di non realizzare più di due film all'anno. In realtà, mentre si presume che la pellicola sia ancora in piena fase di sviluppo, non sono state diffuse notizie in merito alla sua realizzazione per diversi mesi né rilasciate informazioni su una possibile data di uscita nei cinema mondiali.

Nonostante poco o nulla si sappia al momento, siamo rincuorati dal fatto che rinunciare a un film di sicuro successo sembra impensabile. Le tre pellicole di Madagascar hanno incassato collettivamente quasi 2 miliardi di dollari in tutto il mondo, senza contare gli spin-off, i videogiochi e tutto il merchandising riguardante il franchise. Inoltre, se è vero che sembra strano il fatto che Dreamworks abbia lasciato la serie inattiva per così tanto tempo, non è inaudito che i sequel animati facciano lunghe pause tra i vari ifilm: del resto i fan hanno dovuto aspettare ben 12 anni per Toy Story 3, ad esempio.

Il regista del franchise Tom McGrath ha aggiornato l'ultima volta lo stato della produzione di Madagascar 4 nel 2017, affermando che, mentre ancora nulla poteva essere annunciato, allo stesso tempo era lecito aspettarsi che i personaggi di Madagascar tornassero insieme per un'ultima avventura, lasciando quindi intendere che la pellicola sarebbe stata l'ultima del franchise.