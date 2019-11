Cinema

Danny DeVito ha amato molto lavorare al film Matilda 6 mitica, tanto da suggerire delle idee per poter realizzare un possibile sequel.

Tra i tanti ruoli iconici interpretati da Danny DeVito (come il Pinguino, il villain di Batman Returns del 1992), per l’attore c’è solo un film del suo passato di cui vorrebbe tornare a far parte: Matilda 6 mitica.

DeVito ha amato molto il fatto di essere parte del cast di Matilda 6 mitica, adattamento del romanzo Matilda di Roald Dahl, nel 1996, accanto alla moglie Rhea Perlman.

Durante la promozione del film Jumanji: The Next Level, ComicBook ha chiesto all’attore quale film del passato vorrebbe reinterpretare e DeVito ha subito menzionato Matilda 6 mitica:

Ho sempre voluto fare Matilda 2, ma quando la bambina era ancora bambina. Ma è stato 20, 25 anni fa. Forse Matilda ora ha un figlio e potremmo fare qualcosa in questo senso, non so.

Ovviamente, la bambina a cui DeVito si riferisce non è che Mara Wilson, che ora ha 32 anni.

A meno che in un sequel non ci sia il personaggio di un adulto che abbia a che fare con il proprio figlio, come ha suggerito DeVito, probabilmente il seguito non sarebbe realizzabile. Tuttavia, è più probabile che di Matilda venga fatto un reboot.

Quasi un anno fa, Netflix ha annunciato un accordo con The Roald Dahl Story Company per adattare alcuni lavori dell’autore, incluso Matilda, e realizzare dei progetti d’animazione dedicati alla televisione. Il servizio streaming aveva anche annunciato che l’universo di Roald Dahl sarebbe stato rappresentato come “un nuovo modo di realizzare serie animate”, sebbene non sia stata ancora rilasciata la data di realizzazione di questo progetto.

Secondo Melissa Cobb, vice presidente di Kids & Family Content di Netflix:

Immergersi nello straordinario mondo di Roald Dahl è un onore e un’immensa gioia, e siamo molto gradi della fiducia da parte di Roald Dahl Story Company e della famiglia Dahl di aver concesso al nostro team di dare vita a momenti di gioia condivisi da tutte le famiglie del mondo. Abbiamo una grande ambizione creativa nel reinventare i viaggi di così tanti preziosi personaggi di Dahl in modi freschi e contemporanei con i più alti valori di animazione e produzione.

Insomma, Danny DeVito sembra ben intenzionato a tornare ai tempi di Matilda: e voi, che ne pensate?