Ritratto della giovane in fiamme: trama, trailer e cast del film

26/11/2019

Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma è pronto per il debutto in sala: il film premiato al Festival di Cannes arriva nei cinema il 19 dicembre 2019.

Una giovane pittrice e una giovane donna costretta a un matrimonio combinato sono le protagoniste di Ritratto della giovane in fiamme.

Il film diretto dalla regista Céline Sciamma sta per arrivare nei cinema italiani. Si tratta di un viaggio nel mondo femminile del 1770, in cui la giovane Héloise deve convolare a nozze con uno sconosciuto. La ragazza tenta con tutte le sue forze di resistere al destino già scritto per lei, impendendo la realizzazione del ritratto che serve al futuro marito per decidere se sposarla o meno.

La madre così architetta uno stratagemma. Pur di ottenere il ritratto ingaggia una pittrice, Marianne, che dovrà fingersi una dama di compagnia ed eseguire il dipinto di nascosto. Tra le due ragazze, però, succede qualcosa di inatteso: scoppia una grande passione.

HD Lucky Red

Tutto il film è raccontato dal punto di vista femminile. La regista attraverso le due protagoniste esplora due diversi modi di reagire alle restrizioni di un’epoca non certo indulgente nei confronti delle donne.

Per Ritratto della giovane in fiamme Céline Sciamma si è aggiudicata il premio Queer Palm e il premio per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes 2019. La regista è alla sua quarta prova dietro la macchina da presa, dopo Water Lilies, Tomboy e Diamante nero, e per preparare il film si è documentata sulle artiste del Settecento:

Quando mi sono immersa nello studio della documentazione per il film, sapevo pochissimo della realtà delle artiste di quell’epoca… Quando ho scoperto le opere delle pittrici dimenticate ho provato al tempo stesso una grande emozione e un grande dispiacere. Il dispiacere per l'anonimato totale nel quale sono stati relegati questi lavori, condannati a restare nascosti.

Il ruolo di Héloise è stato costruito addosso all’attrice Adèle Haenel, compagna di lavoro e di vita della regista. A prestare il volto a Marianne, invece, c’è Noémie Merlant. Infine, il ruolo della contessa madre di Héloise è stato affidato a Valeria Golino.

HD Lucky Red Adèle Haenel è Héloise in Ritratto della giovane in fiamme

Cosa ne pensate: il trailer vi è piaciuto? Il debutto in sala di Ritratto della giovane in fiamme è previsto per il 19 dicembre 2019.