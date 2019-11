Cinema

Star Wars 9 non sarà il più lungo della saga: con i suoi 141 minuti si piazza terzo in questa speciale classifica.

Durante un'apparizione al programma statunitense Good Morning America (dove è stata mostrata la prima clip del film), il regista J. J. Abrams ha dichiarato di aver finito il montaggio di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e che, quindi, il film è pronto per andare in sala.

Qui sotto potete vedere l'intervista a J. J. Abrams nel video pubblicato su Twitter dall'account del programma. Al 57esimo secondo Abrams dice di aver finito il film il giorno prima dell'intervista:

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha iniziato le riprese nell'agosto 2018 e le ha finite a metà febbraio 2019. Questo ha dato ad Abrams e al suo team circa 10 mesi per gestire tutti gli aspetti della post-produzione. Sulla carta, sembra essere molto tempo, ma fare un film di Star Wars è sempre un'impresa monumentale, soprattutto per tutte le aspettative dei fan da soddisfare. Nell'intervista a Good Morning America, Abrams sostiene che la pressione è stata molto alta anche questa volta, e che fare un film come Star Wars non è come farne uno qualsiasi: ogni film di Star Wars rappresenta un blockbuster di grandi proporzioni che ha tantissimi aspetti da curare.

Per fare un confronto sulle tempistiche, Abrams ha terminato Star Wars 7 nel novembre del 2015 per poi portare il film nelle sale il 16 dicembre in Italia e in altri paesi europei, mentre Rian Johnson ha finito la post-produzione di Episodio 8 nel settembre del 2017 (ma quest'ultimo film sarebbe dovuto uscire a maggio 2017 ed è invece uscito a metà dicembre dello stesso anno).

La durata del film

Quando il sito della catena di cinema statunitense AMC ha pubblicato la scheda di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha comunicato, seppur in via non ufficiale, che il film avrebbe avuto una durata di 2 ore e 35 minuti. Ma, a quei tempi, il lavoro di post-produzione di Abrams non era terminato, quindi il minutaggio sarebbe potuto aumentare o diminuire.

Ora, invece, la durata di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stata resa ufficiale dallo stesso regista in una intervista a Entertainment Weekly: il film sarà lungo 2 ore e 21 minuti. L'Episodio 9 si posiziona quindi come il terzo più lungo della saga:

Star Wars: Gli ultimi Jedi (2017) - 152 minuti

Star Wars: L'attacco dei Cloni (2002) - 142 minuti

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (2019) - 141 minuti

Star Wars: La vendetta dei Sith (2005) - 140 minuti

Star Wars: Il risveglio della Forza (2015) - 138 minuti

Star Wars: La minaccia fantasma (1999) - 136 minuti

Solo: A Star Wars Story (2018) - 135 minuti:

Rogue One: A Star Wars Story (2016) - 133 minuti

Star Wars: Il ritorno dello Jedi (1983) - 131 minuti

Star Wars: L'Impero colpisce ancora (1980) - 124 minuti

Star Wars: Una nuova speranza (1977) - 121 minuti

Avete già prenotato il vostro biglietto? Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nelle sale italiane dal prossimo 18 dicembre, anche in 3D.