View this post on Instagram

・ I went to Tokyo Comic con last Saturday. I’ve been to there twice. Six Hollywood stars came to Japan this year. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Zachary Levi and Orlando Broom, Rupert Grint and also Daniel Logan. I’m happy to see Chris Hemsworth so I saw Tom Hiddleston last year. So I was able to see the Revengers in Thor Ragnarok for two years. And there were many cosplayer. I thought awesome because everyone costumes were very high quality. I hope to go next year. Not sure but I also might be cosplay🥴 ・ 東京コミコンに先週の土曜日行ってきました。 今年は6人ものハリウッド俳優が来日してイベントを盛り上げてくれました。 個人的にクリスヘムズワーズを見れたのが幸せでした。 2年間でソーラグナロクのリベンジャーズのメンバーを見ることができたのがすごい嬉しかったです。 クオリティの高いコスプレをしてる人もいました。 来年も行きたいです。 ・ #tokyocomiccon #chrishemsworth #2019