Manca ormai meno di un mese all’arrivo di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e i fan non vedono l’ora di sapere come si concluderà la nuova trilogia iniziata nel 2015 da J.J. Abrams, che tornerà come regista anche per il capitolo finale.

Forse però, qualche fortunato fan della saga è riuscito a scoprire qualche segreto del capitolo conclusivo delle vicende di Rey e Kylo Ren grazie a un copione trafugato. La sicurezza dietro a un film di tale importanza è sempre ai massimi livelli, ma stavolta qualcosa è andato storto.

Lo stesso J.J. Abrams ha raccontato durante la trasmissione Good Morning America Monday com’è andata la vicenda in cui un manoscritto con su tutta la sceneggiatura del film sia finita su eBay.

Abrams ha anche rivelato che L’Ascesa di Skywalker è stato completato solo di recente dato che si sono tenuti dei reshoots di alcune scene.

Abrams ha anche ammesso che l’occasione di poter chiudere la nuova trilogia è stato comunque un compito spaventoso per via dell’enorme pressione.

.@starwars launched 42 years ago. And 24 days from now, the final chapter will be revealed in theaters! We are THRILLED to have director @jjabrams with us this morning — and he’s sharing an EXCLUSIVE clip from #TheRiseOfSkywalker! pic.twitter.com/gOfUTGWzpW