Albert Hughes sarà il regista del remake de Il Fuggitivo

Warner Bros. produrrà il remake de Il fuggitivo: il film sarà diretto dal regista Albert Hughes, noto per film come La vera storia di Jack lo squartatore.

Il fuggitivo tornerà sul grande schermo. Warner Bros. ha deciso di girare il remake del film del 1993 con protagonisti Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

A dirigere il film è stato chiamato il regista Albert Hughes, che spesso lavora in coppia con il fratello Allen. I due hanno diretto insieme Nella giungla di cemento e La vera storia di Jack lo squartatore. Albert, invece, ha diretto da solo il film Alpha - Un’amicizia forte come la vita e il pilot e il secondo episodio della miniserie The Good Lord Bird con Ethan Hawke.

Albert Hughes dovrà misurarsi con un film che ebbe un grande successo di pubblico e di critica. Il fuggitivo, infatti, fu candidato a ben sette premi Oscar e ne ottenne uno. Fu Tommy Lee Jones ad aggiudicarsi la statuetta come migliore attore non protagonista.

Il film era ispirato alla serie televisiva Il fuggiasco, ispirata a sua volta a un fatto di cronaca realmente accaduto in Ohio nel 1954. Si trattava dell’omicidio di Marilyn Sheppard, per il quale fu accusato il marito della vittima.

Ne Il fuggitivo, Harrison Ford veste i panni del dottor Richard Kimble. Una sera, l’uomo torna a casa e trova la moglie con il cranio fracassato. La polizia lo accusa subito e il dottor Kimble viene condannato a morte, ma riesce a fuggire durante il trasporto verso il penitenziario. Una volta libero, si mette sulle tracce del vero assassino, mentre il tenente Samuel Gerard (alias Tommy Lee Jones) tenta di riacciuffarlo.

A scrivere il copione del remake ci sarà Brian Tucker, noto per la sceneggiatura del film Broken City con Mark Wahlberg, Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones.

Non è la prima volta comunque che Il fuggitivo è oggetto di remake. Nel 2000, la CBS provò a realizzare una serie reboot con Tim Daly nel ruolo del dottor Kimble e Mykelti Williamson in quelli del tenente Samuel Gerard. La serie non ebbe un grande successo e si fermò alla prima stagione.

Non solo, di recente Quibi ha annunciato una nuova versione della serie Il fuggiasco, con Kiefer Sutherland nei panni del poliziotto e Boyd Holbrook in quelli del sospettato.

In questa versione, l’uomo è accusato di aver fatto saltare in aria una stazione della metropolitana di Los Angeles.