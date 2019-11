Aquaman 2 e The Flash iniziano le riprese nel 2021

Cinema

Aquaman 2 arriverà nel 2022: le riprese sono fissate per la prima parte del 2021, così come quelle del lungometraggio live-action dedicato a The Flash.

Il film di Aquaman, diretto da James Wan e uscito nel 2018, si è rivelato una incredibile sorpresa sia per i fan che per Warner Bros., che ha visto lievitare gli incassi al botteghino settimana dopo settimana, fino a raggiungere la considerevole cifra di 1.148.161.807 dollari in tutto il mondo.

Una storia ben strutturata, degli effetti speciali spettacolari e il carisma di Jason Momoa nel ruolo principale hanno contribuito a un formare un mix vincente di ingredienti, che hanno fatto di Aquaman uno dei successi più importanti della storia dei film basati sui fumetti DC.

Ovviamente, non c'è voluto molto per mettere in moto la pre-produzione per realizzare il sequel. Dopo aver comunicato che Aquaman 2 è previsto in uscita nei cinema statunitensi per il 16 dicembre 2022, adesso giunge notizia che le riprese del film inizieranno nei primi mesi del 2021.

Se il secondo film seguirà la formula vincente del primo, si può ipotizzare che le location delle riprese saranno multiple. Ricorderete infatti che Aquaman è stato girato persino in Italia, nella piccola città di Erice in Sicilia, e in Tunisia, oltre che nei splendidi luoghi naturali dell'Australia.

Qui sotto potete vedere un interessante video del dietro le quinte di Aquaman:

Aquaman 2 sarà ancora una volta diretto da James Wan, che figurerà anche come produttore, un ruolo che adotterà anche per il film spin-off dedicato ai mostruosi Trench, ancora in cerca di un regista.

Prendete un bel respiro, perché per vedere Aquaman 2 ci vorranno altri due anni!

The Flash si farà (finalmente!)

La situazione per il film sull'uomo più veloce del mondo è ben diversa: il progetto infatti ha subito diversi ritardi nella produzione a causa di mormorati conflitti sulla stesura del copione.

Adesso, sembra che sia giunto anche il momento per The Flash di entrare in produzione, in una data fissata per un periodo non ancora precisato del 2021. Inoltre, sembra proprio che Warner Bros. abbia deciso di dare fiducia a Ezra Miller, restituendogli ancora il costume del velocista scarlatto, dopo l'esordio in Justice League.

Il film, ancora senza una data di uscita ufficiale, sarà diretto dal regista di IT Andy Muschietti. Curiosamente, anche The Flash come Aquaman avrà dietro la macchina da presa regista di natura horror: che sia di buon auspicio?

