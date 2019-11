Cinema

di Mattia Chiappani - 27/11/2019 13:00 | aggiornato 27/11/2019 13:04

I due eroi avrebbero potuto scambiarsi i ruoli in uno dei recenti film degli Avengers? A quanto pare sì, almeno secondo nuove concept art.

Il libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie continua a regalare informazioni interessanti sulla realizzazione di uno dei film più celebrati dell'anno. All'interno del volume infatti si trovano tante piccole curiosità sulla lavorazione della pellicola, spesso accompagnate da concept art. In particolare colpiscono quelle che ritraggono alcune idee iniziali per la pellicola, che sono poi state scartate nelle fasi successive. L'ultima a emergere riguarda due degli eroi più amati del Marvel Cinematic Universe, ovvero Iron Man e Doctor Strange.

All'interno del libro infatti compaiono diverse immagini che mostrano questi personaggi in vesti "bizzarre", almeno per come siamo abituati a vederli nei film. In queste concept art infatti i due hanno scambiato le proprie divise e così Tony Stark indossa la Cappa della Levitazione, mentre Doctor Strange si trova alle prese con l'iconica armatura di Iron Man. È curioso notare come quest'ultima sia leggermente modificata rispetto alla versione classica: al contrario del classico reattore Arc infatti, nel petto si può notare l'Occhio di Agamotto.

Al suo interno si può intravedere peraltro la Gemma del Tempo e questo fa pensare che lo scambio dei costumi dovesse avvenire in Avengers: Infinity War, prima che lo Stregone Supremo la consegnasse a Thanos. Una delle concept art mostra infatti Doctor Strange alle prese con le torture di Fauce d'Ebano proprio mentre indossa l'armatura di Iron Man.

È difficile fare ipotesi concrete su come sarebbe dovuta andare la scena, dato che il volume non da spiegazioni specifiche. Tuttavia si può immaginare che Tony abbia deciso di offrire allo Stregone il suo costume tecnologico per aiutarlo a liberarsi dai tormenti del braccio destro di Thanos. Nello scontro successivo con quest'ultimo, il personaggio di Robert Downey Jr., sprovvisto della sua armatura, potrebbe aver deciso di indossare la Cappa della Levitazione per dare manforte al compagno.

Al di là delle teorie, sarebbe stato un momento decisamente divertente, che avrebbe fatto emozionare i fan del Marvel Cinematic Universe e avrebbe regalato un ulteriore momento memorabile nel rapporto tra Iron Man e Doctor Strange, che gioca un ruolo rilevante in Avengers: Infinity War e nel suo sequel.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere i due eroi scambiarsi i costumi sul grande schermo? E come pensate sarebbe andata la scena?

