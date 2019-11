Birds of Prey e il nuovo The Suicide Squad puntano a essere Rated-R

Cinema

di Mattia Chiappani - 27/11/2019 09:33 | aggiornato 27/11/2019 09:37

The Suicide Squad e Birds of Prey, due dei titoli più attesi dal prossimo futuro dell'universo cinematografico DC Comics, potrebbero essere vietati ai minori!

L'universo cinematografico DC Comics sta piano piano rialzando la testa. Dopo il flop di Justice League che, nonostante abbia riunito gli eroi più noti della casa editrice per la prima volta sul grande schermo, non è riuscito a conquistare né il pubblico, né la critica, il franchise ha preso una piccola pausa, tornando l'anno successivo per dare il via a una discreta serie di successi. Lo scorso dicembre infatti Aquaman ha fatto il suo debutto in un film standalone con più di un miliardo di dollari di incassi, seguito da Shazam!, con un box office più modesto ma molto apprezzato da fan e critica. A questi si aggiunge il clamoroso successo recente di Joker che, pur non essendo parte dello stesso universo narrativo è comunque "di famiglia".

Non solo, ma le prospettive sembrano essere piuttosto buone. I prossimi film dell'universo cinematografico DC Comics infatti stanno attirando una certa attenzione positiva, a partire ad esempio da The Batman: nonostante le polemiche iniziali sulla scelta del protagonista, i fan hanno generalmente apprezzato gli annunci di casting successivi e l'attesa per il film inizia a crescere. Meno sorprendente, visto il successo del primo capitolo, è la curiosità verso Wonder Woman 1984, che riporterà l'amazzone nelle sale il prossimo anno, ma è comunque un segnale positivo.

Tra il pubblico però c'è anche molta attesa per il ritorno sul grande schermo della Harley Quinn di Margot Robbie, prima in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e successivamente in The Suicide Squad, sequel del film del 2016 a cura del regista di Guardiani della Galassia James Gunn. Stando a un report pubblicato da Variety, queste due pellicole potrebbero prendere una strada coraggiosa, che negli ultimi anni si è rivelata spesso una buona scelta per il genere, ovvero puntare a un rating R. Nel complesso sistema dell'industria cinematografica americana, questa valutazione è assegnata ai film in cui il linguaggio è maggiormente sboccato e soprattutto è presente un livello piuttosto alto di violenza. Le pellicole R-Rated richiedono che i minori di 17 anni siano accompagnati da adulti in sala e diversi cinecomic recentemente hanno ottenuto tale valutazione, da Deadpool a Logan, fino al sopracitato Joker.

Jeff Bock, uno degli analisti consultati per il report, ha così commentato la possibilità:

C'è un grande interesse per film di supereroi R-Rated e se Marvel non ne approfitterà, questo offre un'apertura a DC per conquistare quel tipo di pubblico.

Voi cosa ne pensate? State aspettando Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e The Suicide Squad? Sareste contenti se avessero un'intensità e una violenza maggiore rispetto alla media dei film di supereroi?

