Colin Trevorrow donerà i suoi proventi per Star Wars 9 in beneficenza

di Giuseppe Benincasa - 27/11/2019 10:53 | aggiornato 27/11/2019 10:58

Si avvicina il Natale, siamo tutti più buoni!

Il regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, sarà accreditato come co-autore della storia di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, dato che vi ha lavorato nella prima fase di pre-produzione, per poi lasciare il progetto nelle mani di J. J. Abrams.

Secondo quanto riportato dal portale americano Deadline, lo sceneggiatore e regista Colin Trevorrow donerà parte dei profitti, i così detti residuals, del suo lavoro su Episodio 9 all'Alexander Devine Children's Hospice, un centro britannico nel Berkshire. Questi profitti derivano dalla trasmissione del film in TV, dalla release legata all'Home Video o, per esempio, allo streaming online.

Queste le parole di Colin Trevorrow:

Attraverso i suoi film, George Lucas ci ha insegnato il nostro legame con tutti gli esseri viventi. Ci ha insegnato a prenderci cura l'uno dell'altro e lui stesso ha dato il massimo esempio. L'Alexander Devine Hospice aiuta le famiglie nei momenti più difficili. Non riesco a pensare a un modo più adatto per onorare l'eredità di George.

Parlando del legame tra gli esseri viventi, Trevorrow ha citato il concetto di Forza, spiegato nella trilogia originale e anche da Luke Skywalker (Mark Hamill) a Rey (Daisy Ridley) nell'addestramento visto in Star Wars: Gli ultimi Jedi:

La sua generosa offerta è stata accolta con stupore da Fiona Devine, CEO e co-fondatrice dell'istituto britannico:

Siamo spiazzati da questo gesto incredibilmente generoso e siamo profondamente grati a Colin per averci pensato. Questa straordinaria donazione, l'equivalente di uno stipendio annuale per un'infermiera, ci aiuterà davvero a continuare a fare quello che facciamo e soprattutto a raggiungere un numero ancora maggiore di famiglie che hanno bisogno di noi. Sappiamo che ci sono almeno 1.200 bambini nel Berkshire e nelle contee circostanti che hanno bisogno del nostro aiuto. Le nostre cure sono gratuite e ci affidiamo alle donazioni e alla raccolta di fondi per gestire il nostro servizio di vitale importanza. Non potremo mai ringraziare abbastanza Colin Trevorrow e la sua famiglia per il loro incredibile sostegno e generosità.

Trevorrow ha donato, in senso cinematografico, ai fan di Jurassic World un bellissimo cortometraggio dal titolo Battle at Big Rock, che funge da anello di congiunzione tra Jurassic World: Il regno distrutto (che ha contribuito a scrivere) e Jurassic World 3, che lo stesso Trevorrow dirigerà a partire da febbraio 2020.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nei cinema italiani dal 18 dicembre, anche i 3D.