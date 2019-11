CuriositàCinema

di Giulia Greco - 27/11/2019 14:05 | aggiornato 27/11/2019 14:09

Emilia Clarke, la Daenerys di Game of Thrones, è la fonte d'ispirazione per una fanart che la vede nei panni della regina Elsa di Frozen.

Frozen II - Il segreto di Arendelle è arrivato nei cinema statunitensi il 22 novembre e qualche giorno più tardi, il 27, anche in Italia.

Nel sequel del primo film, le sorelle Elsa e Anna, le cui voci in originale sono di Idina Menzel e Kristen Bell, scavano nel passato della loro famiglia e cercano risposte sui misteriosi poteri della regina del regno di Arendelle.

Il film ha donato alle attrici protagoniste nuova popolarità, tanto da far loro guadagnare un posto d'onore sulla Walk of Fame di Hollywood, e ha riacceso l'amore dei fan per il franchise.

La passione del pubblico nei confronti del Regno di Ghiaccio di Frozen è spesso espressa in lavori straordinari, come disegni, video e fanart. L'artista Carlos Gzz su Twitter ha caricato un'immagine mozzafiato in cui Emilia Clarke, l'attrice di Game of Thrones e Solo: A Star Wars Story, veste i panni di Elsa in un'ipotetica versione live-action del film.

In Game of Thrones, l'attrice indossava una parrucca intrecciata color biondo platino, molto simile alla capigliatura argentea della regina Elsa.

Non sappiamo se Frozen entrerà a far parte dei film che Disney vorrà adattare in versioni live-action, aggiungendosi così alla lunga lista di quelli già annunciati. Visto il successo dei due capitoli animati, non è un'ipotesi da escludere.

I più ricorderanno che il mondo di Frozen, insieme a quello degli altri classici d'animazione Disney, è stato precedentemente adattato nella serie televisiva Once Upon a Time, distribuita in Italia da Fox e Netflix.

Nella serie, era Georgina Haig, la Henrietta Bishop di Fringe, a dare il volto a Elsa, mentre Anna era interpretata da Elizabeth Lail, poi protagonista di You.

Chi vi piacerebbe vedere nei panni di Elsa e Anna in un ipotetico film con attori in carne e ossa?