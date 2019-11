Come sarà il rapporto di Anna ed Elsa in Frozen 2? Nuovi dettagli sul sequel Disney

Dopo essere tornato a casa infatti Olaf si lancia in un nuovo riassuntone ricco di imitazioni e momenti di pathos. Stavolta però gli eventi riassunti da Olaf sono quelli di Frozen II - Il segreto di Arendelle, per aggiornare gli abitanti del regno di quanto successo. Evacuati dalle loro case all'inizio del film, i cittadini di Arendelle infatti non hanno seguito le due principesse nella foresta, attendendole a casa. Alle loro tante domande risponde Olaf con questo bizzarro sunto, strappando un'ultima risata al pubblico.

Elsa ha ragione: appena entrata nella foresta insieme ad Elsa, Kristoff e Sven, scoprirà che da ormai 34 anni sono prigionieri entro i suoi confini alcuni uomini della guardia reale del nonno e gli abitanti di un popolo in grado di dominare la magia, che da generazioni vive nei boschi. In questa occasione Olaf si lancerà in uno dei siparetti comici più riusciti del film. Di fronte agli occhi stupiti dei prigioneri della foresta, Olaf farà una sorta di riassuntone di quanto successo nel primo film , con tanto di performance ricca di pathos dei vari picchi emotivi della vicenda.

Come da titolo, al centro della trama di Frozen II - Il segreto di Arendelle c'è il passato misterioso del regno di Elsa e Anna. Sono molti infatti i punti oscuri della storia recente di Arendelle non chiariti dal primo film, a partire dai motivi che hanno portato i genitori delle due principesse a mettersi per mare, finendo poi per perdere la vita.

