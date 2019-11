AnimazioneCuriosità

di Rina Zamarra - 27/11/2019 12:57 | aggiornato 27/11/2019 12:59

I magazzini Saks Fifth Avenue e Disney hanno reso magica l'inaugurazione delle luci natalizie: all'evento hanno partecipato i personaggi di Frozen 2 e Idina Menzel.

Gli storici magazzini Saks Fifth Avenue di New York sono stati i protagonisti di un evento speciale dedicato a Frozen 2.

Lunedì 25 novembre 2019 il mondo di Elsa e Anna ha trovato una nuova casa. Il magazzino ha inaugurato le vetrine natalizie realizzate in collaborazione con Disney e ha organizzato un grande evento. I newyorchesi e i turisti hanno potuto assistere all’esibizione di Idina Menzel, la doppiatrice di Elsa e interprete di tutte le canzoni della colonna sonora, incluso il brano Let It Go vincitore di un premio Oscar come migliore canzone nel 2014.

Insieme a Idina si sono esibiti i membri del Coro dei Giovani di New York e i personaggi di Frozen 2.

A incantare tutti sono state anche le splendide vetrine contornate di luci natalizie. Le sei vetrine centrali di Saks Fifth Avenue, infatti, sono state allestite per raffigurare lo straordinario viaggio di Elsa alla scoperta dei suoi poteri, insieme a Olaf, Anna e Kristoff.

Non solo, i fortunati avventori che saliranno fino al nono piano del magazzino potranno scoprire l’allestimento Disney's Frozen 2 Enchanted Forest Experience at Saks. Si tratta di una riproduzione della Foresta di Arendelle, protagonista del secondo capitolo di Frozen. L’allestimento sarà accessibile da martedì 26 novembre fino a martedì 24 dicembre 2019, pagando un apposito biglietto.

Per ogni biglietto acquistato Sacks donerà 5 dollari al New York-Presbyterian Phyllis and David Komansky Children’s Hospital.

Le splendide vetrine, invece, accompagneranno tutte le festività natalizie dei newyorchesi fino al 2 gennaio 2020.

HD Disney Le luci di Natale 2019 di Saks Fifth Avenue a New York

Se vi trovate a New York in questi giorni o se state pianificando un viaggio nella Grande Mela, non dimenticate di fare un salto sulla Fifth Avenue per aggiungere un po’ di magia in più al vostro Natale.