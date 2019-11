CinemaCelebrity

di Eva Carducci - 27/11/2019 11:17 | aggiornato 27/11/2019 11:39

Tra Frozen II e Avengers abbiamo incontrato i voice talent italiani Serena Rossi e Enrico Brignano, insieme a Giuliano Sangiorgi, voce rock il nuovo brano Nell’Ignoto (Into the Unknown)

Presentato a Roma in anteprima Frozen II - Il Segreto di Arendelle è indubbiamente uno dei film più attesi della stagione, preludio di una grande offerta cinematografica natalizia. Se sotto l'albero (in questo caso della foresta oscura) troveremo nuovamente le sorelle Anna e Elsa, uno dei passatempi del periodo delle festività è indubbiamente quello del rewatch di ogni possibile saga cinematografica. Rimanendo in casa Disney abbiamo parlato di Marvel e Avengers coni voice talent italiani Serena Rossi, che torna a dar voce a Anna, Enrico Brignano, nei panni di Olaf, e il cantautore Giuliano Sangiorgi, che regala uno spirito rock al nuovo brano (che non smetterete di ascoltare): Nell’Ignoto (Into the Unknow).

Se presterete attenzione a una delle scene di Frozen, senza fare spoiler, vi accorgerete di una similitudine tra il film d'animazione e Infinity War, e a riguardo potete notare la reaction del cast, nella nostra video intervista, a questo singolare accostamento.

Altro grande insegnamento che possiamo trarre da Frozen II - Il Segreto di Arendelle, sulla scia dei film d'animazione degli ultimi anni, è che è da sprovveduti andare al cinema senza una adeguata scorta di fazzoletti. In quanto a "fazzolettometro" infatti il film di Anna e Elsa promette di lasciarvi a zero con le scorte. Su questo aspetto Giuliano Sangiorgi e Serena Rossi ci hanno raccontato un divertente aneddoto durante la proiezione del film riservata al cast:

Ho visto in anteprima il film con Serena Rossi, volevo non mostrare subito questo lato della mia personalità, ma quando mi sono accorta che anche Serena era in una valle di lacrime non ho saputo trattenere le mie, quando l’ho vista devastata sciogliersi in lacrime come Olaf. A casa Ilaria non piagne ai film, io mi emoziono, lei lo sa ormai, e mi prepara i fazzoletti.

Durante il junket tenutosi a Roma abbiamo incontrato anche le menti dietro il progetto, Jennifer Lee, sceneggiatrice, regista e Chief Creative Officer dei Walt Disney Animation Studios, presente nella Capitale insieme al regista Chris Buck e al produttore Peter Del Vecho.