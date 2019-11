Godfrey Gao, protagonista di Shadowhunters, è morto a 35 anni

CelebrityTV News

di Giacinta Carnevale - 27/11/2019 10:48 | aggiornato 27/11/2019 10:53

L'attore e modello asiatico Godfrey Gao è morto a soli 35 durante le riprese di un reality show cinese. Era noto soprattutto per il suo ruolo in Shadowhunters - Città di ossa.

4 condivisioni

Godfrey Gao, attore e modello tawainese, è morto tragicamente a soli 35 anni dopo essere collassato sul set di Chase Me, un popolare reality show sportivo cinese a cui stava partecipando. Il programma prevede che due squadre, composte da alcune tra le star asiatiche più famose, si sfidino in prove fisiche che richiedono un notevole sforzo.

A riportare la triste notizia è stato un portavoce della sua agenzia JetStar Entertainment, che ha raccontato che nel corso delle riprese Godfrey è improvvisamente caduto a terra ed ha perso conoscenza. Inutili i numerosi tentativi dei soccorritori di salvargli la vita:

Nelle prime ore del 27 novembre, il nostro amato Godfrey è crollato sul set durante le riprese. I paramedici hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo dopo 3 ore ci ha lasciato. Siamo molto scioccati e rattristati.

Il portavoce ha poi proseguito ringraziando i fan per i tanti messaggi e chiedendo di rispettare il dolore e la privacy della famiglia:

Grazie amici dei media e tutti i fan per la vostra preoccupazione. Il suo management e il suo team erano presenti e la sua famiglia è stata urgentemente trasportata sul posto. Per favore, vi chiediamo di rispettare la famiglia di Godfrey in questo momento di dolore e di non disturbarli.

Nato il 22 settembre 1984 a Taipei, in Taiwan, all'età di 9 anni si trasferisce con la sua famiglia a Vancouver, in Canada, dove frequenta poi la Capilano University. Nel 2004 torna in Taiwan per iniziare la sua carriera nella moda e nel 2011 diventa famoso per essere il primo modello asiatico ad apparire in una campagna pubblicitaria di Louis Vuitton.

La sua celebrità aumenta quando viene scelto per interpretare il ruolo dello stregone di Brooklyn Magnus Bane in Shadowhunters - Città di ossa, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo fantasy della saga letteraria scritta da Cassandra Clare e ambientata a New York.

Nel 2017 è apparso anche in The Jade Pendant e recentemente Godfrey Gao ha recitato nel blockbuster cinese Shanghai Fortress nel ruolo di Yang Jiannan.

Riposa in pace, Godfrey.