Gomorra 4 e 1993 in Home Video dal 10 dicembre (in tempo per Natale)

TV News

di Marcello Paolillo - 27/11/2019 15:22 | aggiornato 27/11/2019 15:26

Universal Pictures Home Entertainment Italia porterà sugli scaffali le versioni Home Video di Gomorra: Stagione 4 e 1993, più precisamente a partire dal 10 dicembre.

0 condivisioni

Universal Pictures Home Entertainment Italia ha comunicato che dal prossimo 10 dicembre saranno disponibili in Home Video due serie TV particolarmente amate dal pubblico del piccolo schermo, ossia Gomorra: Stagione 4 e 1993.

Definita da New York Times “tra le migliori serie TV al mondo”, la quarta stagione di Gomorra ha fatto registrare un record di ascolti oltre a un crescendo di interazioni social sui canali ufficiali dello show.

Gomorra: Stagione 4 arriverà infatti in DVD e Blu-ray Disc (rispettivamente in un box da quattro e tre dischi), permettendo così di vivere - o rivivere - le avventure di Genny e della famiglia Savastano, il tutto con oltre 2 ore di contenuti speciali inediti, dietro le quinte, making of e altro ancora.

Universal Pictures Home Entertainment Italia

CONTENUTI SPECIALI:

Dentro la Scena

Il Making Of

I Personaggi

Speciale Gomorra

E molto altro ancora!

Universal Pictures Home Entertainment Italia

1993 è invece l'ultimo atto della serie che racconta la storia d’Italia ai tempi di Mani Pulite, con attori come Stefano Accorsi, Miriam Leone e Laura Chiatti. La storia prende il via il 30 aprile '93, davanti all’hotel Raphael, dove una folla inferocita scaglia monetine contro Bettino Craxi.

La serie sarà disponibile in DVD (in un cofanetto da tre dischi) sempre dal prossimo 10 dicembre. Tra i contenuti speciali troviamo vari dietro le quinte e speciali sui protagonisti, oltre a un ritratto dell’epoca che viene portata in scena nella serie.

Universal Pictures Home Entertaiment Italia

CONTENUTI SPECIALI:

Ritratto di un’epoca

Speciale

I protagonisti

Soundtrack

Avete intenzione di godervi nuovamente queste due serie, o magari donarle ai vostri parenti e amici per il prossimo Natale?