Google Stadia: ecco i giochi gratis di dicembre 2019

di Andrea Guerriero - 27/11/2019 14:38 | aggiornato 27/11/2019 14:41

Dal primo dicembre, Big G regala altri due giochi a tutti gli abbonati a Google Stadia. I titoli resteranno per sempre nella libreria degli utenti, e si affiancano a Destiny 2 e Samurai Shodown.

La rivoluzione del gaming di Google è finalmente iniziata lo scorso 19 novembre. Una data che ha segnato il debutto ufficiale sul mercato di Stadia, piattaforma pensata per giocare in streaming e per liberarsi dei limiti dei supporti fisici.

Un lancio, quello di Google Stadia, che non ha purtroppo convinto parte del pubblico e della stampa specializzata. Troppo risicata la line-up di lancio, troppo alti i prezzi dei giochi proposti, così come tanti sono i dubbi sulle prestazioni, che si affidano alle sole connessioni di rete degli utenti.

Quel che è certo, però, è che dal prossimo 1 dicembre il colosso di Mountain View andrà a regalare a tutti gi acquirenti - della Founder's Edition o delle Premiere Edition, proposte entrambe a 129 euro - due giochi da aggiungere alla propria collezione, che andranno ad affiancarsi a Destiny 2 The Collection e al picchaduro dal deciso retrogusto nipponico Samurai Shodown. Si tratta, come svelato dalle alte sfere della compagnia americana, di Tomb Raider: Definitive Edition e di Farming Simulator 19, da giocare senza alcun costo aggiuntivo.

Il primo titolo rappresenta l'inizio della trilogia reboot di Lara Croft, proposta in questo caso comprensiva di tutti i DLC e dei contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio. Il secondo è l'incarnazione più recente della celebre simulazione di agricoltura e allevamento. Dall'inizio del prossimo mese, entrambi andranno ad aggiungersi ai giochi già in regalo, senza sostituirli come invece avviene per i servizi in abbonamento della concorrenza, i Games With Gold di Microsoft e i PlayStation Plus di Sony.

Per quanto il sistema rimanga ancora fumoso, Google ha chiarito che i giochi riscattati resteranno per sempre nella libreria degli utenti e potranno essere avviati solo ed esclusivamente se si possiede un abbonamento attivo a Google Stadia Pro. Voi siete tra loro? Avete dato la vostra fiducia all'ultimo progetto di Big G?