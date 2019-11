Videogames

di Stefania Sperandio - 27/11/2019 12:09 | aggiornato 27/11/2019 12:13

L'autore di Death Stranding e Metal Gear sta già pensando alla sua prossima opera – e, se gli indizi che lancia attraverso i suoi social non sono da sottovalutare, potrebbe davvero segnare il suo ritorno all'horror.

0 condivisioni

Dati i natali al visionario Death Stranding, sembra proprio che Hideo Kojima si stia già mettendo a radunare idee per la sua prossima fatica. Il game director, a capo della software house Kojima Productions, potrebbe questa volta guardare di nuovo in direzione del genere horror – come lascia supporre un tweet che ha condiviso con i suoi fan.

Il gioco più spaventoso di sempre

In un cinguettio, l'autore giapponese ha dichiarato di volersi preparare a realizzare il videogioco più terrificante di sempre: per farlo, ha quindi bisogno di immergersi nei film più spaventosi, così da "risvegliare la mia anima horror".

Kojima fa poi riferimento a The Eye, horror tailandese che provò a guardare, senza riuscire ad arrivare alla fine perché troppo spaventato, quando diede poi origine al celebre P.T..

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 22, 2019

Bisogna premettere che, in passato, si sono verificati dei casi in cui le traduzioni dal giapponese all'inglese dei tweet di Kojima esprimevano dei concetti ambigui – quindi potrebbe anche darsi che l'autore volesse solo ricordare i tempi di P.T., senza alludere a un futuro gioco.

Non si tratta, comunque, del primo indizio che parla di Kojima al lavoro su un horror, considerando che anche insistenti voci di corridoio diffuse negli ambienti dell'industria dei videogiochi ritengono questa l'ipotesi più plausibile, per il futuro di Kojima Productions.

HD Getty Images Mads Mikkelsen interpreta uno dei personaggi principali di Death Stranding

Per come stanno le cose ora, e per come il tweet è scritto, comunque, si direbbe proprio che il papà di Metal Gear e Death Stranding sia intenzionato a terrorizzare tutti, con il suo prossimo videogioco.

Il fenomeno P.T., il teaser di Silent Hills

Kojima ha sempre annunciato in modo particolarmente altisonante i suoi progetti – motivo per cui sembra difficile pensare che abbia davvero svelato con un semplice tweet che cosa intende fare in futuro. I fan ricorderanno indubbiamente il caso di P.T., diminutivo di "playable teaser", teaser giocabile.

Nel corso della Gamescom 2014, Kojima salì sul palco di Colonia per presentare una misteriosa demo di un videogioco horror, P.T., che terrorizzò tutti. In un inquietante corridoio, i giocatori erano attesi da disturbanti feti-cadavere, in un'atmosfera davvero terrificante che, scopriamo dal suo tweet, gli venne ispirata proprio da The Eye.

Completando P.T. si scopriva che era, in realtà, nientemeno che il teaser giocabile dell'annuncio di Silent Hills, rilancio della storica serie horror di Konami. Il gioco avrebbe avuto per protagonista Norman Reedus (poi diventato Sam Porter Bridges in Death Stranding) e avrebbe visto la collaborazione del Premio Oscar Guillermo del Toro, oltre che del maestro dell'horror giapponese Junji Ito.

Tuttavia, il progetto naufragò e venne cancellato quando, nel 2015 e dopo l'uscita di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Konami (tutt'oggi proprietaria della serie Silent Hill) e Hideo Kojima decisero di separarsi, per motivi mai resi pubblici.

Sony

Oggi, Hideo Kojima lavora con la sua neonata software house indipendente e, in futuro, ha già anticipato che realizzerà anche dei film.

Sul fronte della saga Silent Hill, invece, tutto tace da Konami. Chissà, però, che Kojima-san non rispolveri davvero alcune terrificanti vecchie idee, che non poté poi usare, per il suo prossimo videogioco...