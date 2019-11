Cinema

di Giuseppe Benincasa - 27/11/2019 09:44 | aggiornato 27/11/2019 09:48

E no, non è un episodio della serie Marvel What if...?

0 condivisioni

Ospite al programma americano di successo The Tonight Show starring Jimmy Fallon, l'attore Tom Hiddleston ha pubblicizzato lo show teatrale di Broadway Betrayal, di cui è protagonista insieme al collega Charlie Cox.

Hiddleston però è famoso soprattutto per il ruolo di Loki nel Marvel Cinematic Universe (MCU), che ha interpretato per la prima volta nel film Thor del 2011 diretto da Kenneth Branagh. Non tutti sanno che, proprio per quel progetto, l'attore britannico si presentò alle audizioni proponendosi per il ruolo del Dio del Tuono.

Il video della sua audizione è stato mostrato per la prima volta in versione estesa allo show di Jimmy Fallon e potete vederlo nel filmato in copertina a questo articolo.

Dal minuto 2:00, Jimmy Fallon introduce l'argomento dicendo all'attore che avrebbe potuto essere Thor invece di Loki e poi lancia la clip dell'audizione, dove (dal minuto 2:27 nel video) si può vedere Hiddleston con i capelli biondi recitare una battuta.

Finita la clip, Hiddleston dice: "Possiamo tutti concordare che [i Marvel Studios] hanno scelto l'attore giusto", riferendosi ovviamente a Chris Hemsworth.

L'audizione di Tom Hiddleston per il ruolo di Thor è stata discussa in una featurette, pubblicata tra i contenuti extra del Blu-ray di Thor. In questa occasione si vede (dal 12esimo secondo) una piccola parte del video mostrato da Jimmy Fallon:

La scelta di Tom Hiddleston per il ruolo di Loki si è dimostrata una delle più indovinate di tutto il MCU. Il personaggio, fin dalla sua prima apparizione, è stato molto amato dal pubblico. Da villain del primo Thor, è diventato antieroe in Thor: The Dark World, per poi essere un vero alleato in Thor: Ragnarok.

Loki è apparso nei seguenti film del MCU:

Proprio dal film campione di incassi Avengers: Endgame, la storia di Loki prenderà una nuova piega, regalando al Dio dell'Inganno una nuova vita.

Hiddleston sarà infatti protagonista della serie TV Loki, disponibile sul servizio Disney+ nella primavera del 2021. Disney+, già attivo negli USA, arriverà in Italia il 31 marzo 2020.