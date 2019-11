Cinema

La petizione per far scegliere l'attore Danny DeVito come nuovo Wolverine dell'Universo Cinematografico Marvel sta per raggiungere il traguardo delle 50mila firme.

Lo scorso mese di maggio, un fan Marvel ha deciso di aprire una petizione davvero unica nel suo genere, in cui veniva chiesto senza mezzi termini di scegliere un volto in particolare come nuovo Logan (alias, il mutante artigliato Wolverine) nel Marvel Cinematic Universe.

La scelta era infatti caduta sul celebre Danny DeVito, regista e produttore cinematografico statunitense, noto agli appassionati di film tratti dai fumetti per aver vestito i panni di Pinguino in Batman - Il Ritorno (diretto da Tim Burton nel 1992).

La petizione aperta su Change.org chiede che l'attore 75enne sia scelto per interpretare il personaggio di Wolverine nei prossimi film del MCU, dopo l'abbandono da parte di Hugh Jackman (che ha vestito i panni del personaggio nella saga cinematografica dedicata agli X-Men a partire dal primo film uscito nel 2000 sino al più recente Logan - The Wolverine del 2017).

Ora, però, è arrivato un importante aggiornamento: la petizione per Logan/DeVito avrebbe infatti raggiunto le 49mila firme. Si tratta di un risultato realmente sorprendente, considerando anche la natura "scherzosa" dell'istanza (è infatti davvero improbabile, per non dire impossibile, che Marvel Studios scelga il buon Danny come prossimo Wolverine).

L'autore della petizione, Ring Arius, sembra però essere piuttosto convinto dell'idea.

L'unico uomo in grado di salire sul trono dopo Hugh Jackman. Riteniamo che se Wolverine farà la sua apparizione nell'universo cinematografico Marvel, l'unico in grado di farcela sarà Danny DeVito. L’altezza di Danny è molto più vicina alla rappresentazione dei fumetti di Wolverine. Jackman è molto più alto. In secondo luogo, abbiamo visto tutti la versione di Danny di Trashman. Quindi, sappiamo che è perfettamente in grado di combattere e che non ha paura quando le cose si fanno difficili!

Il commento principale di Arius circa la sua petizione non lascia spazio a dubbi:

Stiamo parlando di Danny DeVito, il nome dice tutto.

Al momento, Marvel non ha ancora scelto un nuovo attore per il prossimo Wolverine che farà (probabilmente) il suo debutto nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Secondo voi ci sono speranze che sia proprio DeVito l'uomo giusto per vestire i panni del mutante artigliato?

