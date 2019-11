Lo spot di United Airlines per Star Wars che fa volare con la fantasia

Curiosità

di Giuseppe Benincasa - 27/11/2019 15:59 | aggiornato 27/11/2019 16:02

Con Star Wars si vola!

United Airlines, la terza compagnia aerea più grande del mondo, sta cercando di guadagnare anche le via aeree della Galassia, unendo le forze con Lucasfilm, per la campagna pubblicitaria legata al film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Lo spot che apre questo articolo mostra un'assistente di pista che si immagina nei panni di Rey, come la si è vista nel primo trailer di Episodio 9. In quell'occasione, Rey (interpretata da Daisy Ridley) si trova nel mezzo di un pianeta desertico, quando sfodera la sua spada laser e inizia a correre. Dopo un po', alle sue spalle, arriva un caccia nemico e la ragazza con fare agile (e con l'ausilio della Forza) compie un salto ed evita l'impatto.

Nella pubblicità, l'assistente di pista ha ben due spade laser, che si scopriranno essere i segnalatori catarifrangenti che si usano in tutti gli aeroporti per guidare le manovre dei piloti sia in fase di atterraggio che in fase di decollo. Dopo il salto acrobatico, si torna alla realtà con la mitica musica composta da John Williams che fa da sottofondo e l'aereo di United Airlines fermo sulla pista.

Al 28esimo secondo, si può ammirare uno degli aerei della compagnia - un Boeing 737-800 - in volo sopra le nuvole, colorato nero e blu, con le serigrafie di Guerre Stellari e la scritta Star Wars: The Rise of Skywalker (il titolo originale del film).

La ragazza dello spot è Channon Dade, una vera impiegata della compagnia.

Mark Krolick, vice presidente del marketing della società, ha dichiarato di essere un fan della saga, aggiungendo anche che questa collaborazione è molto importante per loro:

È una partnership che ci permette di raggiungere un'ampia e diversificata varietà di clienti. Stiamo cercando canali di comunicazione davvero innovativi e nuovi modi di raccontare la nostra storia, che siano un po' meno tradizionali, un po' più innovativi e un po' più creativi.

Krolick ha anche fatto sapere che gli aerei al loro interno sono dotati di video per la sicurezza con protagonisti i personaggi della saga C-3PO, R2-D2, soldati del Primo Ordine e altri. Infine, ha annunciato che questa è solo la prima di una serie di iniziative pianificate con Disney.

Pronti a volare al cinema? Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà nelle sale italiane dal 18 dicembre.

Via Variety.